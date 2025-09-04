Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Ekspertas: dėl šiltų orų ir „EstLink 1“ jungties remonto rugsėjį gali kilti elektros kaina

2025-09-04 09:46 / šaltinis: ELTA
2025-09-04 09:46

Lietuvos meteorologams prognozuojant šiltesnį rugsėjį nei įprastai, energetikos ekspertai sako, kad elektros kainos gali svyruoti. Pasak jų, rudens pradžioje dėl didėjančio vartojimo kainos dažniausiai auga, tačiau šiemet situaciją lems ne tik oro sąlygos, bet ir ribotos importo galimybės.

Elektra. Mariaus Morkevičiaus (ELTA) nuotr.

Lietuvos meteorologams prognozuojant šiltesnį rugsėjį nei įprastai, energetikos ekspertai sako, kad elektros kainos gali svyruoti. Pasak jų, rudens pradžioje dėl didėjančio vartojimo kainos dažniausiai auga, tačiau šiemet situaciją lems ne tik oro sąlygos, bet ir ribotos importo galimybės.

0

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos meteorologo Gyčio Valaikos teigimu, šių metų vasara buvo vėsiausia per pastaruosius aštuonerius metus ir pasižymėjo gausiais krituliais. Tačiau nepaisant to, pirmasis šių metų rudens mėnuo, pasak jo, bus šiltesnis nei vidutiniškai. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Remiantis naujausiais skaičiavimais, rugsėjį oro temperatūra bus iki 1,5 laipsnio aukštesnė už daugiametį vidurkį, kuris yra 12,8 laipsnio, o kritulių sulauksime iki 5–10  proc. daugiau. Nepaisant didesnės šilumos, šis rugsėjis turėtų būti truputį vėsesnis nei 2023–2024 m.“, – pranešime cituojamas meteorologas. 

Energetikos bendrovės „Elektrum Lietuva“ duomenimis, vidutinė elektros kaina rugpjūtį siekė 80,06 euro už megavatvalandę (MWh), kai birželį ir liepą ji buvo atitinkamai 43,01 ir 46,28 euro.

Pasak bendrovės produktų ir rinkodaros departamento vadovo Manto Kavaliausko elektros kainų šuolį paskutinį vasaros mėnesį lėmė sumažėjusi energijos gamyba iš saulės ir vėjo, susitraukusios importo apimtys iš Latvijos bei Lenkijos, taip pat išaugusi elektros paklausa ir rugpjūtį prasidėjęs „EstLink 1“ jungties tarp Suomijos ir Estijos remontas. Pastarasis, specialisto teigimu, gali turėti įtakos ir rugsėjo elektros kainoms.

„Jei rugsėjį, kaip prognozuojama, bus mažiau saulės, tačiau sulauksime daugiau kritulių, elektros kaina turėtų kilti. Tačiau jei rugsėjis bus vėjuotas, sumažėjusi elektros generacija iš saulės gali būti kompensuota, o tai reikštų stabilias ar net kiek mažesnes elektros kainas“, – pranešime cituojamas M. Kavaliauskas.

Tačiau bendrovės atstovas pabrėžia, kad didmeninių elektros kainų svyravimai yra aktualūs tik tiems vartotojams, kurie turi su birža susietus planus. Tuo metu pasirinkusiems fiksuotą elektros tiekimo sutartį kainų šokinėjimai tiesioginės įtakos neturi.

