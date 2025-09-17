Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

DIENOS PJŪVIS. Kaip keisis elektros, šildymo ir degalų kainos žiemą: kainų šuolių neišvengsime?

2025-09-17 13:57 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-17 13:57

Energetikos sektoriaus klausimai, susiję su nafta, dujomis bei elektra, jautrūs ne tik verslui, bet ir gyventojams. Ši tema ypač aktuali tampa įžengus šaltajam laikotarpiui, kai į kasdienių išlaidų eilutę yra įtraukiamos išlaidos už šildymą. Tad ar gyventojams bei verslui pavyks išvengti nemalonių kainų šuolių?

0

Apie tai laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja „Luminor“ banko ekonomistas Žygimantas Mauricas ir „Citadele“ banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas.

LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.

Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ – kiekvieną darbo dieną naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. 

