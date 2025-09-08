Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Buvęs „Dinamo“ baseinas bei bendrabutis Klaipėdoje – aukcione už 1,9 mln. eurų

2025-09-08 07:49 / šaltinis: BNS
2025-09-08 07:49

Turto bankas už 1,9 mln. eurų pradinę kainą ketina parduoti buvusį „Dinamo“ baseiną bei bendrabutį Klaipėdos Vitės mikrorajone. 

Pinigai. ELTA / Žygimantas Gedvila

Turto bankas už 1,9 mln. eurų pradinę kainą ketina parduoti buvusį „Dinamo" baseiną bei bendrabutį Klaipėdos Vitės mikrorajone. 

0

Turto banko teigimu, parduodamas kompleksas priklauso Klaipėdos valstybinei kolegijai. 

„Siūlome įsigyti unikalų komercinį objektą Klaipėdos mieste, Vitės mikrorajone. Tai – puikiai išvystyta vieta su išskirtiniu susisiekimu su visais miesto rajonais, artimai esančiais komerciniais objektais ir besivystančiais naujais projektais“, – rašoma skelbime. 

Spalio 20-21 dienomis vyksiančiame aukcione bus parduodamas 1,5 tūkst. kv. metrų bendro ploto baseino pastatas bei 2 tūkst. kv. metrų bendro ploto bendrabutis Gulbių gatvėje. 

Anot Turto banko, baseino pastate anksčiau vyko ugdymo veikla, šiuo metu patalpos yra tuščios. Jame yra 25 metrų ilgio vandens linija, galima įrengti 6 plaukimo takelius, jo infrastruktūra pasenusi. Baseino stogo dalis išnuomota telekomunikacijų bendrovėms, nuomos sutartys galioja iki 2027-ųjų sausio. 

„Tai papildomas pastovus pajamų šaltinis“, – nurodoma skelbime.  

Tuo metu bendrabutyje atnaujinti sanitariniai mazgai ir bendro naudojimo patalpos, įrengtos virtuvės. 

