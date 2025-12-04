 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

BMW vadovas pratrūko: dėl valdininkų neveiksnumo koncernas praranda milijonus, o kinai tuo naudojasi

2025-12-04 09:00
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-04 09:00

Vokietijos automobilių pramonės milžinė BMW didina spaudimą Europos Sąjungos (ES) lyderiams. Koncerno vadovas Oliveris Zipse viešėdamas Briuselyje atvirai pareiškė, kad politinis neveiksnumas ir vėluojantys prekybos susitarimai su JAV Europos gamintojams kasdien kainuoja milžiniškas sumas.

14

Vokietijos automobilių pramonės milžinė BMW didina spaudimą Europos Sąjungos (ES) lyderiams. Koncerno vadovas Oliveris Zipse viešėdamas Briuselyje atvirai pareiškė, kad politinis neveiksnumas ir vėluojantys prekybos susitarimai su JAV Europos gamintojams kasdien kainuoja milžiniškas sumas.

0

Pagrindinė konflikto ašis – muitai. Nors JAV dar rugpjūčio 1 dieną atgaline data sumažino importo tarifus pagal dvišalį susitarimą, Europos Sąjunga atsakomojo žingsnio dar nežengė. Galutinis dokumentų patvirtinimas ES institucijose įstrigo ir, tikėtina, įvyks tik kitų metų pradžioje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

„Būtina, kad ES nedelsdama užbaigtų procesą ir įgyvendintų sutartas priemones“, – reikalavo O. Zipse. Delsimas reiškia, kad BMW ir toliau priversta mokėti didelius muitus už automobilius, gaminamus JAV ir importuojamus į Europą.

Dvigubi standartai Kinijos atžvilgiu

Dar didesnį BMW vadovo pasipiktinimą kelia ES taikoma politika Kinijos atžvilgiu. BMW už savo Kinijoje gaminamus elektrinius „Mini“ modelius, įvežamus į Europą, turi mokėti beveik 31 proc. siekiantį muitą.

Tuo tarpu Kinijos gamintojai, eksportuojantys hibridinius automobilius į ES, su tokiais papildomais mokesčiais nesusiduria.

O. Zipse pabrėžė, kad Briuselis ignoruoja pramonės perspėjimus dėl šios nelygybės, kuri silpnina Europos gamintojų konkurencingumą.

Svarsto technologinį posūkį

Ši įtampa tvyro laukiant kito svarbaus įvykio – 2035 metų vidaus degimo variklių draudimo peržiūros. Vokietijos vyriausybė Briuselyje aktyviai spaudžia, kad draudimas būtų sušvelnintas, paliekant vietos hibridams ir automobiliams su nuvažiuojamo atstumo didintuvais (EREV).

Įdomu tai, kad pati BMW, investavusi per 10 mlrd. eurų į elektrinę „Neue Klasse“ platformą, pradeda dairytis į alternatyvas.

Matydama lėtėjančią elektromobilių paklausą ir sėkmingą Kinijos konkurentų pavyzdį, BMW vadovybė svarsto galimybę į savo modelius diegti nuvažiuojamo atstumo didintuvus (angl. range extenders).

Tai būtų mažas benzininis variklis, kuris veikia tik kaip generatorius baterijai krauti.

