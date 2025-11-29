 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Palygino du naudotus vokiškus hečbekus: kuo BMW geresnis už „Mercedes-Benz“?

Kiekvieną šeštadienį TV6 eteryje rodomos laidos apie automobilius „Autopilotas“ komanda ėmėsi nelengvos užduoties. Bandymų poligone – du naudoti vokiški hečbekai. 

Kiekvieną šeštadienį TV6 eteryje rodomos laidos apie automobilius „Autopilotas“ komanda ėmėsi nelengvos užduoties. Bandymų poligone – du naudoti vokiški hečbekai. 

0

Naudotų automobilių rinkoje BMW 1 serija (F40) ir „Mercedes-Benz“ A klasė (W177) atrodo kaip įdomūs, solidūs automobiliai. Nors, teoriškai, abu modeliai taikosi į tą patį pirkėją, „Autopilotas“ palyginamasis testas atskleidė, kad jų charakteriai ir inžineriniai sprendimai skiriasi radikaliai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau „Autopilotas“ laidos reportažų – specialioje rubrikoje.

FOTOGALERIJA. „Autopilotas" reportažas apie BMW ir Mercedes-Benz

Po variklio gaubtu – cilindrų matematika

Skirtingi sprendimai demonstruojami jau po variklio gaubtu. Bandytas BMW modelis turi 1,5 litro tūrio, 3 cilindrų B38 benzininį variklį. Nors šis agregatas giriamas už žvalumą ir pakankamai mažas degalų sąnaudas, trijų cilindrų konfigūracija generuoja akivaizdžiai didesnį vibracijos lygį dirbant tuščiąja eiga. Tai yra įgimta tokio tipo variklio savybė.

Tuo tarpu „Mercedes-Benz“ naudoja keturių cilindrų 1,33 litro M282 agregatą. Šio variklio darbas tolygesnis ir tylesnis. Šios variklio savybės taip pat atspindi ir automobilio važiavimo charakterį. 

BMW išlieka sportiškesnis ir reikalaujantis daugiau vairuotojo dėmesio, o „Mercedes-Benz“ orientuotas į komfortą ir aukštesnį izoliacijos nuo kelio triukšmo lygį.

Skirtumai slypi net salone

Nemaži skirtumai tarp šių automobilių matomi ir salone. Štai, palyginamajame teste naudotas „Mercedes-Benz“ A klasės modelis, nors ir pasižymėjo skurdesne komforto įranga, tačiau apdailos medžiagos yra malonios liesti ir atrodo solidesnės.

BMW šioje vietoje ėjo kitu keliu. Inžinieriai paaukojo medžiagų kokybę dėl ergonomikos. Nors bavariškame hečbeke panaudotos apdailos medžiagos pagamintos iš kieto plastiko, čia dominuoja vairuotojui patogi, mygtukais valdoma konsolė, leidžianti patogiau ir greičiau kontroliuoti svarbiausias funkcijas, neatitraukiant dėmesio nuo kelio.

Daugiau įžvalgų apie šiuos du automobilius – „Autopilotas“ reportaže. Laidą „Autopilotas“ žiūrėkite kiekvieną šeštadienį 10:00 per TV6 televiziją.

VISĄ „AUTOPILOTAS“ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

