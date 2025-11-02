Įvardino išskirtinio prancūziško SUV trūkumus: ar jie neatbaidys nuo įsigijimo?

Naršant po naudotų automobilių skelbimų portalus šis modelis vilioja išskirtine išvaizda ir gerokai mažesne kaina nei vokiški konkurentai. Tačiau ar po blizgiu fasadu neslypi brangiai kainuojantys kompromisai?
„DS Automobiles“ – tai ambicingas „Stellantis“ koncerno bandymas sukurti prancūzišką „Premium“ prekės ženklą. „DS 7 Crossback“ tapo pirmuoju modeliu, kurtu jau kaip savarankiškas „DS“ kūrinys, o ne tik pagražinta „Citroën“ versija. Jo misija – mesti pirštinę tokiems segmento grandams kaip „Audi Q5“, „BMW X3“ ar „Volvo XC60“.
Pagrindinis „DS 7 Crossback“ koziris – avangardinis stilius. Jo neįmanoma sumaišyti su jokiu kitu automobiliu. Besivartantys priekiniai LED žibintų moduliai, unikalūs, rombų raštais išpjaustyti galiniai žibintai ir gausi chromo apdaila kuria išskirtinį įvaizdį. Šis dizaino temos tęsinys matomas ir salone: rombų motyvai dominuoja multimedijos ekrane, ant mygtukų ir net ant sėdynių odos raštų.
Techniškai „DS 7“ yra giminingas tokiems modeliams kaip „Peugeot 3008“ ar „Opel Grandland“, tačiau siūlo kur kas aukštesnio lygio komfortą. Svarbiausia jo inovacija – kamera valdoma aktyvi pakaba.
Automobilio priekyje esanti kamera skenuoja kelią priekyje ir siunčia informaciją kiekvienam amortizatoriui atskirai, taip paruošdama važiuoklę artėjančiam nelygumui. Tai technologija, kurią anksčiau buvo galima rasti tik „Mercedes-Benz“ S klasėje.
Kokie yra yra „DS7 Crossback“ trūkumai?
Nors „DS 7 Crossback“ siūlo platų variklių pasirinkimą, prieš perkant svarbu atlikti namų darbus. Jeigu pagrindinis jūsų prioritetas – kuo retesnis lankymasis servise, reikėtų vengti dviejų konkrečių variklių: 1,2 litro benzininio ir 1,5 litro dyzelinio.
Benzininiai 1,2 litro „PureTech“ varikliai naudoja liūdnai pagarsėjusią „šlapiojo diržo“ technologiją, kai paskirstymo diržas yra tepamas variklio alyva. Dėl šios konstrukcijos diržo guma laikui bėgant pradeda trupėti, o atplaišos užkemša tepalo siurblį. Pasekmės – katastrofiškos, dažnai reikalaujančios viso variklio remonto. Norint to išvengti, variklio alyvą privaloma keisti kas 10 000 kilometrų, o patį diržą – ne vėliau nei kas 70 000 kilometrų.
1,5 litro dyzelinis variklis turi kitą žinomą problemą – velenėlių grandines. Jas rekomenduojama keisti ne vėliau nei kas 150 000 kilometrų ir būtinai naudoti atnaujintą, 8 milimetrų pločio grandinę, vietoje senesnės 7 milimetrų versijos.
Daugiau automobilio trūkumų ir privalumų išgirsite žemiau esančiame vaizdo reportaže.
