Berlyno oro uoste vėlavimai nesibaigia net praėjus 10 dienų po kibernetinės atakos

Berlyno-Brandenburgo oro uosto (BER) atstovas spaudai sakė, kad ankstyvą pirmadienio rytą atšaukti keturi išvykstantys ir keturi atvykstantys skrydžiai, o iš viso per dieną tikimasi sulaukti 86 000 keleivių.
„Kai kurių oro linijų registracija ir toliau vyksta rankiniu būdu, tačiau kelios oro bendrovės dabar turi ir savo įrangą, pavyzdžiui, kompiuterius, planšetinius kompiuterius ar įlaipinimo kortelių spausdintuvus“, – sakė atstovas spaudai.
BER buvo vienas iš kelių Europos oro uostų, nukentėjusių nuo kibernetinės atakos, rugsėjo 19 dieną smogusios paslaugų teikėjai „Collins Aerospace“.
Atakos metu buvo paralyžiuotos BER, taip pat Briuselio ir Londono Hitrou oro uostuose naudojamos elektroninės keleivių ir bagažo aptarnavimo sistemos.
Bendrovė „Collins Aerospace“ stengiasi atkurti savo sistemų veiklą, tačiau praėjus 10 dienų po atakos vėlavimai dar nesibaigė.
BER jau kelias dienas veikia laikinoji bagažo rūšiavimo sistema.
Oro uosto teigimu, keleiviai gali naudodamiesi savitarnos stotelėmis registruotis skrydžiui oro uoste, taip pat užregistruoti bagažą.
