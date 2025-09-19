Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Berlyne – masinė evakuacija: rengiamasi nukenksminti dvi karo laikų bombas

2025-09-19 08:44 / šaltinis: ELTA
2025-09-19 08:44

Berlyno valdžia penktadienį planuoja nukenksminti dvi Antrojo pasaulinio karo laikų bombas, dėl to Vokietijos sostinėje teko evakuoti tūkstančius žmonių.

Berlyne rengiantis nukenksminti dvi karo laikų bombas evakuota daugiau kaip 20 tūkst. žmonių

0

Specialistai pirmiausia turėtų neutralizuoti bombą, aptiktą Šprė upėje, netoli turistų mėgstamos Žvejų salos – vietovės centriniame Mitės rajone. Policija pranešė, kad maždaug 10 000 gyventojų buvo nurodyta palikti savo namus. Dėl antrojo planuojamo sprogmens nukenksminimo vakariniame Berlyno Špandau rajone reikėjo evakuoti apie 12 400 žmonių.

Mitės rajone ketvirtadienio vakarą buvo nustatytas 500 metrų saugos perimetras. Pareigūnai ėjo nuo durų prie durų informuodami gyventojus, o apie vidurnaktį buvo paskelbtas viešasis perspėjimas.

Policijos teigimu, evakuacija nepalietė medicinos įstaigų. Tačiau aptvertoje teritorijoje yra ambasadų ir vyriausybės administracinių pastatų.

Buvo uždaryti keliai ir laikinai sustabdyta metro linija. Asmenims, negalintiems apsistoti pas draugus ar giminaičius, įrengtos laikinos pastogės vietos.

Bomba buvo aptikta atliekant statybos darbus, o policija teigė, kad upėje esantis dumblas gali apsunkinti sprogmens ištraukimą. Policijos atstovas sakė, kad kai visi bus saugūs, ekspertai galės ištirti bombą po vandeniu.

Špandau rajone trečiadienį aptikta 100 kg sverianti karo laikų bomba taip pat bus nukenksminta penktadienį. Aplink radinio vietą buvo įrengta saugumo zona, o vietinis sporto klubas paverstas laikina prieglauda evakuotiesiems.

Kadangi bomba nekėlė tiesioginės grėsmės, policija nusprendė ją nukenksminti vėliau. Vietovė buvo aptverta, dabar ją saugo policijos pareigūnai.

