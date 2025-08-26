Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Bankrutuoja Klaipėdos bendrovė – atleidžia 56 darbuotojus

2025-08-26 09:20 / šaltinis: ELTA
2025-08-26 09:20

Klaipėdoje įsikūrusi krovininio transporto bendrovė „Lekpas“ bankrutuoja ir atleidžia visus 56 savo darbuotojus, skelbia Užimtumo tarnyba.

Pinigai (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

Klaipėdoje įsikūrusi krovininio transporto bendrovė „Lekpas“ bankrutuoja ir atleidžia visus 56 savo darbuotojus, skelbia Užimtumo tarnyba.

1

Pasak institucijos atstovės spaudai Mildos Jankauskienės, apie numatomą atleidimą įspėti 40 vilkiko (treilerio) vairuotojų, 6 administracijos darbuotojai, 5 buhalteriai ir 4 padalinių vadovai. Visus iki šiol įmonėje dirbusius asmenis numatoma atleisti iki rugsėjo 11 d.

„Atleidimo priežastis – dėl darbdavio bankroto“, – Eltai teigė ji.

Bankroto byla bendrovei „Lekpas“ buvo iškelta liepos mėnesio pabaigoje, Klaipėdos apygardos teisme. Nutartis įsiteisėjo rugpjūčio 14 d. Prieš iškeltą bankroto bylą buvo planuojama įmonę restruktūrizuoti, tačiau jos vadovai galiausiai nusprendė, jog tai neperspektyvu.

Registrų centro duomenimis, krovininio transporto ir logistikos paslaugas teikianti bendrovė paskutinius 5 metus dirbo nuostolingai, o per paskutinius finansinius metus – 2024 m. – jos grynasis nuostolis sudarė daugiau nei 1,8 mln. eurų. „Lekpas“ pajamos tuo metu siekė 10,55 mln. eurų.

Anot „Sodros“, įmonė jai skolinga apie 80 tūkst. eurų, o Valstybinė mokesčių inspekcija nurodo, jog „Lekpas“ turi 4,8 tūkst. eurų mokestinę nepriemoką.

Bendrovė buvo įkurta 1994 metais, o jos vienintelė akcininkė – konsultacijų paslaugas teikianti įmonė „Lektransa“, kuri priklauso dviem fiziniams asmenims.

