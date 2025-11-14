 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Avion Express“: dėl galimai licencijos neturėjusio buvusio kapitono darbo skundų nebuvo

2025-11-14 19:40 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-14 19:40

Užsienio žiniasklaidai pranešant, kad Gedimino Žiemelio valdomos aviacijos verslo grupės „Avia Solutions Group“ (ASG) antrinės nuomos su įgula oro bendrovės „Avion Express“ lėktuvo kapitonas, kaip įtariama, dirbo be licencijos, įmonė pranešė, jog pradėti tyrimai keliose šalyse, į juos įtrauktos valstybių aviacijos institucijos.

Pristatyti „Avia Solutions Group“ arenos atnaujinimai

Užsienio žiniasklaidai pranešant, kad Gedimino Žiemelio valdomos aviacijos verslo grupės „Avia Solutions Group“ (ASG) antrinės nuomos su įgula oro bendrovės „Avion Express“ lėktuvo kapitonas, kaip įtariama, dirbo be licencijos, įmonė pranešė, jog pradėti tyrimai keliose šalyse, į juos įtrauktos valstybių aviacijos institucijos.

0

Tuo metu dėl buvusio kapitono darbo, anot įmonės, jokių skundų nebuvo.  

„Gavus informaciją, kad piloto deklaruota ir jo pateiktais dokumentais patvirtinta kapitono patirtis galėjo būti netiksli, oro linijos nedelsiant pradėjo vidinį tyrimą ir pilotas buvo nušalintas nuo skrydžių. Vos prasidėjus tyrimui, minėtas asmuo atsistatydino. Iki tol jokių nusiskundimų dėl piloto darbo ar klausimų dėl saugumo nebuvo kilę“, – penktadienį vakare išplatintame pranešime sakė „Avion Express“ atstovė Rolanda Lipnevičiūtė. 

Pasak jos, tyrimas siekia nustatyti, ar dokumentai, patvirtinantys piloto kaip kapitono patirtį, yra tikslūs: „Į procesą įtrauktos kelių valstybių aviacijos reguliacinės institucijos, nes nagrinėjamų dokumentų autentiškumą gali įvertinti tik tam įgalioti ekspertai.“

„Pasigirdus klausimams dėl vieno „Avion Express“ kapitono patirties pradėti tyrimai keliose šalyse. Oro linijos pabrėžia, kad tyrimas vyksta dėl kapitono patirties, o ne piloto licencijos, kuri nėra kvestionuojama“, – teigia R. Lipnevičiūtė. 

Pasak jos, kiekvienas pilotas, norėdamas pradėti skraidinti, privalo pateikti visus reikiamus dokumentus ir pereiti aiškiai reglamentuotą procesą, kurį nustato Europos aviacijos saugos agentūra (EASA) – būtent šio proceso buvo laikomasi patikrinant minėtą pilotą.

Pasak „Avion Express“, karjerą oro linijose pilotas pradeda kaip antrasis pilotas (angl. First Officer) ir tik surinkęs 1,5 tūkst.  skraidymo valandų jis gali pretenduoti į kapitono pareigas, kurias suteikia oro linijos.

„Avion Express“ šį reikalaujamą standartą (1,5 tūkst. skraidymo valandų – BNS) yra padvigubinusios, o minėtas pilotas pradėdamas skraidyti „Avion Express“ turėjo daugiau kaip 10 tūkst. skraidymo valandų ir daugiau nei dvidešimt metų patirtį aviacijoje“, – teigia įmonės atstovė. 

BNS citavo Vokietijos portalą focus.de., jog pilotas L.A.B., kuris, kaip BNS patvirtino R. Lipnevičiūtė, yra Europos Sąjungos pilietis, skraidė kaip „Avion Express“ kapitonas, nors neturėjo reikiamų licencijų.

„Avion Express“ yra žinoma Europos rinkoje bendrovė, skraidinanti daugybe maršrutų Europoje, įskaitant Vokietiją, todėl L. A. B. galėjo skraidinti šiose šalyse, rašo vokiečių portalas.

Vilniuje registruota „Avion Express“ veikia visame pasaulyje – Europoje, Lotynų Amerikoje ir Artimuosiuose Rytuose, o jos lėktuvų parke yra daugiausia „Airbus A320“ ir „A321“ orlaiviai.

BNS rašė, kad „Avia Solutions Group“ steigia avialinijas Tailande, Malaizijoje ir Filipinuose. Ji teigia esanti didžiausia pasaulyje  orlaivių, jų įgulų nuomos, techninės priežiūros ir draudimo (ACMI) paslaugų grupė, kurioje yra daugiau nei 100 įmonių. Grupėje dirba apie 14 tūkst. žmonių.

