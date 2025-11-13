 
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Žiniasklaida: Žiemelio valdomos įmonės pilotas, įtariama, dirbo be reikiamos licencijos

Atnaujina 22:02
2025-11-13 18:03 / šaltinis: BNS
2025-11-13 18:03

Gedimino Žiemelio valdomos aviacijos verslo grupės „Avia Solutions Group“ (ASG) antrinės nuomos su įgula oro bendrovės „Avion Express“ pilotas, kaip įtariama, kelerius metų dirbo orlaivio kapitonu, nors niekada negavo tam būtino sertifikato, rašo Vokietijos žiniasklaida.

„Avia Solutions Group“

Gedimino Žiemelio valdomos aviacijos verslo grupės „Avia Solutions Group“ (ASG) antrinės nuomos su įgula oro bendrovės „Avion Express“ pilotas, kaip įtariama, kelerius metų dirbo orlaivio kapitonu, nors niekada negavo tam būtino sertifikato, rašo Vokietijos žiniasklaida.

0

Remiantis portalo „aeroTelegraph“ informacija, pilotas L.A.B. (pavardė focus.de redakcijai žinoma) tariamai skraidė kaip „Avion Express“ kapitonas, nors neturėjo reikiamų licencijų. Anksčiau jis dirbo pirmuoju pareigūnu „Garuda Indonesia“, o vėliau, kaip įtariama, suklastojo dokumentus, kad gautų aukštesnes pareigas Europos įmonėje, rašo Vokietijos portalas focus.de.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Avion Express“ atstovas patvirtino, kad vyras iš tiesų dirbo bendrovėje.

„Minėtas pilotas yra skraidęs už mūsų oro linijas. Pilotui prisijungiant prie bendrovės jo skrydžių patirties dokumentai atitiko visas pilotų atitikties patikros procedūras, parengtas pagal aukščiausius šios srities saugos standartus. Neseniai bendrovę pasiekė nepatvirtinta informacija, kelianti klausimų dėl jo, kaip kapitono, profesinės patirties“, – naujienų portalui tv3.lt komentavo „Avion Express“ atstovas.

Teigiama, kad sužinojusi apie nepatikrintą jo profesinę patirtį įmonė pradėjo vidinį tyrimą, kuris šiuo metu vyksta. 

Buvo nedelsiant pradėtas vidinis tyrimas, tačiau pilotas atsistatydino prieš baigiant tyrimą. Tyrimas tebevyksta, apie jį informuotos atitinkamos aviacijos institucijos. Kadangi faktai vis dar nustatomi konsultuojantis su aviacijos institucijomis, kol kas negalime patvirtinti konkrečių detalių dėl jo dokumentų“, – pridūrė „Avion Express“.

Nepaisant situacijos rimtumo, „Avion Express“ užtikrina, kad jos įdarbinimo procedūros visiškai atitinka aviacijos reglamentus ir kad saugumas išlieka „svarbiausiu prioritetu“. 

„Avion Express“ yra žinoma Europos rinkoje bendrovė, skraidinanti daugybe maršrutų Europoje, įskaitant Vokietiją, todėl L. A. B. galėjo skraidinti šiose šalyse, rašo vokiečių portalas.

Vilniuje registruota „Avion Express“ veikia visame pasaulyje – Europoje, Lotynų Amerikoje ir Artimuosiuose Rytuose, o jos lėktuvų parke yra daugiausia „Airbus A320“ ir „A321“ orlaiviai.

BNS rašė, kad „Avia Solutions Group“ steigia avialinijas Tailande, Malaizijoje ir Filipinuose. Ji teigia esanti didžiausia pasaulyje  orlaivių, jų įgulų nuomos, techninės priežiūros ir draudimo (ACMI) paslaugų grupė, kurioje yra daugiau nei 100 įmonių. Grupėje dirba apie 14 tūkst. žmonių.

indeliai.lt

