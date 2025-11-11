 
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Automobilių draudikams Kinijoje – krizė: privalo drausti, bet dirba nuostolingai

2025-11-11 11:01 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-11 11:01

Sėkminga Kinijos elektromobilių plėtra turi ir tamsiąją pusę. Šalies draudimo kompanijos skambina pavojaus varpais – naujos kartos energetinių transporto priemonių (NEV) draudimas joms yra visiškai nuostolingas.

Xiaomi SU7 Ultra (nuotr. gamintojo)

Sėkminga Kinijos elektromobilių plėtra turi ir tamsiąją pusę. Šalies draudimo kompanijos skambina pavojaus varpais – naujos kartos energetinių transporto priemonių (NEV) draudimas joms yra visiškai nuostolingas.

Nors įmokos už elektromobilius jau dabar yra gerokai didesnės nei už įprastus automobilius, griežti valstybiniai reguliavimai neleidžia draudikams pakelti įkainių tiek, kad padengtų patiriamus nuostolius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

Pavyzdžiui, „Xiaomi SU7“, kainuojantį apie 215 900 juanių, apdrausti kainuoja panašiai, kaip dvigubai brangesnį automobilį su vidaus degimo varikliu. Taip yra todėl, kad, remiantis „LexisNexis“ duomenimis, elektromobilių savininkai į eismo įvykius patenka maždaug dvigubai dažniau.

Kodėl elektromobilių draudimas brangesnis?

Draudimo technologijų instituto CIRI vadovas Liu Shulinas nurodo kelias pagrindines priežastis. Pirma – momentinė akceleracija.

Tesla Model 3“ iki 100 km/val. įsibėgėja per 4,4 sekundės – beveik dvigubai greičiau nei panašios kainos BMW su vidaus degimo varikliu. Daugelis vairuotojų tiesiog nėra pasirengę tokiai dinamikai.

Antra – itin brangus remontas. Sugadintos baterijos keitimas dažnai prilygsta pusei automobilio vertės, o kai kurių modelių remontuoti apskritai negali jokios dirbtuvės, išskyrus patį gamintoją.

Trečia – pavežėjimo paslaugos. Didelė dalis elektromobilių Kinijoje naudojami pavežėjimo paslaugoms, todėl jų rida ir, atitinkamai, rizika yra kur kas didesnė nei privačių automobilių.

Kai kurie vairuotojai skundžiasi, kad draudikai išvis atsisako pratęsti sutartis, jei automobilis per metus nuvažiuoja daugiau nei 20 000 km (vos 54 km per dieną).

Valstybės spąstuose

Nors 2023 metais elektromobiliai Kinijoje sudarė tik 4,7 proc. viso automobilių parko, jiems teko net 8 proc. visų draudimo įmokų (apie 100 mlrd. juanių). Tačiau net ir tai negelbsti.

Draudikų nuostolingumo rodiklis elektromobilių segmente viršija 100 proc., o tai reiškia, kad kiekviena parduota draudimo sutartis neša nuostolį.

Privačių elektromobilių nuostolingumas siekia 105–110 proc., pavežėjimo paslaugoms naudojamų – 120–130 proc., o elektrinių sunkvežimių – net 140–150 proc. (kartais viršija 200 proc.).

Įprastomis rinkos sąlygomis draudikai tiesiog vengtų nuostolingų sutarčių. Tačiau Kinijoje tai padaryti draudžiama.

Valstybinė finansų reguliavimo administracija (NFRA) yra išleidusi privalomas gaires, įpareigojančias draudikus „proaktyviai“ siūlyti draudimą elektromobiliams, taip padedant šaliai pasiekti užsibrėžtus klimato kaitos tikslus.

Draudikai negali ir laisvai kelti kainų. Nors įmokos dydis priklauso nuo vadinamojo „autonominio kainodaros koeficiento“, reguliatorius yra nustatęs šio koeficiento lubas, kurios yra per žemos, kad padengtų nuostolius.

Šiuo metu NFRA siūlo reformą, kuri leistų draudikams šiek tiek laisviau nustatyti įkainius – sumažinti grindis ir pakelti lubas.

Pramonės atstovų teigimu, tai leistų atpiginti draudimą atsargiems vairuotojams, bet ženkliai pabrangintų jį rizikingiems modeliams, tokiems kaip „Xpeng“ (dėl didelio avaringumo) ar BYD (dėl didelio naudojimo pavežėjimo paslaugose).

Tačiau ekspertai perspėja, kad net ir siūlomos reformos nepakaks. Jie ragina visiškai panaikinti kainų ribojimą, kad draudikai nustotų dirbti nuostolingai, o vairuotojai nebebūtų atstumiami, bandydami atnaujinti savo polisus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

