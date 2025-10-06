Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Augant paklausai, Europoje kyla gamtinių dujų kainos

2025-10-06 17:00 / šaltinis: BNS
2025-10-06 17:00

Dėl prognozuojamų vėsesnių orų didėjant lūkesčiams dėl didesnės šildymo paklausos, Europos gamtinių dujų ateities sandorių kaina pirmadienį šoktelėjo daugiau nei 4 proc. iki 32,8 euro už megavatvalandę (MWh), o tai yra didžiausias dienos prieaugis nuo birželio 19 dienos, rodo portalo „Trading Economics“ skelbiami duomenys.

Dujinė viryklė (nuotr. Fotodiena.lt)

0

Oro temperatūra Prancūzijoje ir Vokietijoje nuo spalio vidurio turėtų būti maždaug 2 laipsniais Celsijaus žemesnė už vidutinę.

Be to, Rusija surengė didžiausias nuo karo pradžios atakas prieš Ukrainos dujų tinklą ir dėl to ateinančią žiemą gali padidėti Europos dujų eksportas į Ukrainą.

Vis dėlto Europa prieš šildymo sezoną didžiąja dalimi pasipildė savo dujų atsargas: Europos Sąjungoje (ES) saugyklos užpildytos vidutiniškai 82,8 proc., vien Italijoje – 93 proc., Prancūzijoje – 92 proc., o Vokietijoje – 76,3 procento.

