„Apple“ gali aplenkti „Samsung“: tai – pirmas kartas per 14 metų

Rinkos tyrimų kompanijos skaičiavimais, per šiuos metus pasaulyje gali būti parduota 243 mln. „iPhone“, tuo tarpu „Samsung“ išmaniųjų telefonų pardavimai gali siekti 235 mln. įrenginių. Tokiu atveju „Apple“ dalis rinkoje sudarytų 19,4 proc., o „Samsung“ – 18,7 procento.
Optimistines „Apple“ prognozes lemia rugsėjį pristatytos „iPhone 17“ telefonų serijos „išskirtinė“ sėkmė, pažymi „Counterpoint Research“.
„iPhone 17“ pardavimai per pirmąsias keturias savaites po jų pristatymo buvo 12 proc. solidesni nei ankstesnės „iPhone 16“ serijos, o šis skirtumas pagrindinėje „Apple“ rinkoje Kinijoje siekė 18 procentų.
„Be išskirtinai palankaus „iPhone 17“ priėmimo rinkoje, svarbus optimistinės prognozės veiksnys yra lūžio taškas įrenginių atnaujinimo cikle. Vartotojai, kurie įsigijo išmaniuosius telefonus paklausos bumo per COVID-19 pandemiją metu, dabar ryžtasi atnaujinimui“, – CNBC cituoja „Counterpoint Research“ vyriausiąjį analitiką Yangą Wangą (Janą Vaną).
Tuo tarpu „Samsung“ susiduria su iššūkiais dėl aršesnio konkuravimo su Kinijos gamintojais biudžetinės ir vidutinės klasės išmaniųjų telefonų rinkos segmentuose, o tai riboja Pietų Korėjos bendrovės pardavimus.
Anot „Counterpoint Research“ ekspertų, „Apple“ lyderystę tarptautinėje išmaniųjų telefonų rinkoje gali išlaikyti iki 2029-ųjų pabaigos.