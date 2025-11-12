 
Kalendorius
Lapkričio 12 d., trečiadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

„Apple“ pristatė „nei rankinę, nei dėklą“ už 200 eurų

2025-11-12 12:51 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-12 12:51

„Apple“ yra žinoma dėl elegantiškų įrenginių ir minimalistinio dizaino. Tačiau naujausias bendradarbiavimas su Japonijos mados namais „ISSEY MIYAKE“ perkelia šią estetiką į mados pasaulį su „iPhone Pocket“ – trimačiu megztu aksesuaru, skirtu nešiotis „iPhone“ ir keletą mažų būtiniausių daiktų.

„Apple“ pristatė „nei rankinę, nei dėklą“ už 200 eurų (nuotr. gamintojo)

„Apple“ yra žinoma dėl elegantiškų įrenginių ir minimalistinio dizaino. Tačiau naujausias bendradarbiavimas su Japonijos mados namais „ISSEY MIYAKE“ perkelia šią estetiką į mados pasaulį su „iPhone Pocket“ – trimačiu megztu aksesuaru, skirtu nešiotis „iPhone“ ir keletą mažų būtiniausių daiktų.

REKLAMA
0

Tai nėra dėklas. Tai nėra rankinė. Tai kažkas tarpinio, sukurta nešioti per petį, pritvirtinti prie rankinės arba nešti rankoje. Ribotas atviras mezginys išsitempia, kad tilptų jūsų telefonas, ir gali talpinti „AirPods“, raktus arba lūpų balzamą. Ištemptas audinys subtiliai atskleidžia jo turinį, leidžiant jums žvilgtelėti į ekraną neišimant įrenginio, rašoma „Techloy“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„MIYAKE DESIGN STUDIO“ dizaino direktorius Yoshiyuki Miyamae sakė, kad šis projektas „leidžia patirti džiaugsmą nešiotis „iPhone“ savo stiliumi“. Tuo tarpu „Apple“ pramoninio dizaino viceprezidentė Molly Anderson pridūrė, kad šis bendradarbiavimas džiugina meistriškumu, paprastumu ir džiaugsmu. 

REKLAMA
REKLAMA

Vartotojai jau užvertė socialinius tinklus nuostaba dėl naujojo aksesuaro kainos: trumpesnė versija kainuoja 149.95 dolerio (apie 130 eurų) ilgesnė – 229.95 dolerio (apie 200 eurų). Kiekvienas iš pasirinkimų įmanomas aštuonių ryškių spalvų. Ekspertai pažymi, kad šis aksesuaras nėra skirtas „kiekvienam“ – tai daugiau „Apple“ gerbėjams, mada besidomintiems žmonėms ir kolekcininkams skirta prekė.

Nuo lapkričio 14 d., penktadienio, „iPhone Pocket“ bus galima įsigyti tam tikrose „Apple“ parduotuvėse ir internetu Prancūzijoje, Kinijoje, Italijoje, Japonijoje, Singapūre, Pietų Korėjoje, Jungtinėje Karalystėje ir JAV.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų