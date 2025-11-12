„Apple“ pristatė „nei rankinę, nei dėklą“ už 200 eurų

Tai nėra dėklas. Tai nėra rankinė. Tai kažkas tarpinio, sukurta nešioti per petį, pritvirtinti prie rankinės arba nešti rankoje. Ribotas atviras mezginys išsitempia, kad tilptų jūsų telefonas, ir gali talpinti „AirPods“, raktus arba lūpų balzamą. Ištemptas audinys subtiliai atskleidžia jo turinį, leidžiant jums žvilgtelėti į ekraną neišimant įrenginio, rašoma „Techloy“.
„MIYAKE DESIGN STUDIO“ dizaino direktorius Yoshiyuki Miyamae sakė, kad šis projektas „leidžia patirti džiaugsmą nešiotis „iPhone“ savo stiliumi“. Tuo tarpu „Apple“ pramoninio dizaino viceprezidentė Molly Anderson pridūrė, kad šis bendradarbiavimas džiugina meistriškumu, paprastumu ir džiaugsmu.
Vartotojai jau užvertė socialinius tinklus nuostaba dėl naujojo aksesuaro kainos: trumpesnė versija kainuoja 149.95 dolerio (apie 130 eurų) ilgesnė – 229.95 dolerio (apie 200 eurų). Kiekvienas iš pasirinkimų įmanomas aštuonių ryškių spalvų. Ekspertai pažymi, kad šis aksesuaras nėra skirtas „kiekvienam“ – tai daugiau „Apple“ gerbėjams, mada besidomintiems žmonėms ir kolekcininkams skirta prekė.
Nuo lapkričio 14 d., penktadienio, „iPhone Pocket“ bus galima įsigyti tam tikrose „Apple“ parduotuvėse ir internetu Prancūzijoje, Kinijoje, Italijoje, Japonijoje, Singapūre, Pietų Korėjoje, Jungtinėje Karalystėje ir JAV.
