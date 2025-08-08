Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Amber Grid“ pajamos pirmąjį metų pusmetį siekė 35 mln. eurų

2025-08-08 18:30 / šaltinis: ELTA
2025-08-08 18:30

Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatoriaus „Amber Grid" pajamos pirmąjį šių metų pusmetį siekė 35 mln. eurų, tiek pat kaip ir tuo pačiu laikotarpiu pernai. Anot bendrovės, 29,5 mln. eurų buvo uždirbta transportuojant gamtines dujas, o 5,4 mln. eurų – iš sistemos balansavimo produktų.   

Pinigai (nuotr. stop kadras)

Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatoriaus „Amber Grid“ pajamos pirmąjį šių metų pusmetį siekė 35 mln. eurų, tiek pat kaip ir tuo pačiu laikotarpiu pernai. Anot bendrovės, 29,5 mln. eurų buvo uždirbta transportuojant gamtines dujas, o 5,4 mln. eurų – iš sistemos balansavimo produktų.   

0

„2025 m. I pusmečio pajamos išliko stabilios, nepaisant to, kad reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo kainos 2025 m. lyginant su 2024 m. vidutiniškai didėjo 7,4 proc. per „Amber Grid” valdomą perdavimo sistemą perduoti energijos kiekiai nesumažėjo“, – pranešime cituojamas „Amber Grid“ finansų direktorius Gytis Fominas.   

TAIP PAT SKAITYKITE:

Skelbiama, kad šių metų bendrovės pirmojo pusmečio grynasis pelnas sudarė 2,75 mln. eurų ir buvo 20,3 proc. mažesnis nei pernai tuo pačiu laikotarpiu (3,45 mln. eurų). Anot „Amber Grid“, mažesnį pelną lėmė 0,6 mln. eurų išaugusios sąnaudos.

Pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA) didėjo ir sudarė 15,4 mln. eurų, kai praėjusių metų pirmąjį pusmetį siekė 13,7 mln. eurų.

Taip pat 5,1 proc. augo bendrovės veiklos sąnaudos ir siekė 12,1 mln. eurų. Tačiau gamtinių dujų pirkimų sąnaudos, kurios sudaro ženklią sąnaudų dalį, šių metų pirmąjį pusmetį mažėjo 12,7 proc. iki 7,4 mln. eurų. 

Skaičiuojama, kad pirmuosius šešis metų mėnesius Lietuvoje buvo suvartota 8,7 teravatvalandės (TWh) dujų arba 6 proc. mažiau nei 2024 m. pirmąjį pusmetį, kai šalies dujų poreikis siekė 9,2 TWh. Bendrovės teigimu, dujų paklausa Lietuvoje smuko dėl trečdaliu sumažėjusio dujų poreikio trąšų gamyboje. 

Tuo metu per Lietuvos dujų perdavimo sistemą iš viso buvo transportuota 16,5 TWh dujų, neskaičiuojant tranzito į Karaliaučiaus sritį. Tai – 23,1 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu, kai per Lietuvą buvo transportuota 13,4 TWh dujų. 

Lietuvą ir Lenkiją jungiančiu GIPL dujotiekiu į Europą pirmąjį šių metų pusmetį buvo transportuota 1,6 TWh dujų. Per Klaipėdos SGD terminalą Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims buvo patiekta 86,8 proc. (14,3 TWh) visų į sistemą transportuotų dujų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

