„Amber Grid“: dujų vartojimas Lietuvoje šiemet sumažėjo 22 proc.

Bendrovės teigimu, dujų vartojimas mažėjo dėl šiltų praėjusios žiemos orų, metų pradžioje buvusios aukštos dujų kainos ir dėl to ženkliai sumažėjusio dujų panaudojimo trąšų gamybai bei miestų šildymui.

Šiemet sausį–rugsėjį į dujų sistemą buvo transportuota 28,8 TWh dujų (2022 metais – 29,6 TWh) be tranzito į Karaliaučiaus sritį. 67 proc. importuotų dujų buvo tranzitu perduotos į kitas Europos Sąjungos šalis, vien GIPL dujotiekiu į Lenkiją transportuota 2,6 TWh dujų, į Lietuvą – 2,8 TWh.

Per Klaipėdos SGD terminalą sausį–rugsėjį patiekta 87 proc. (25 TWh) visų dujų. Srautas iš Latvijos sudarė 4 proc. (1 TWh), iš Lenkijos – 10 proc. (2,8 TWh). Į Latvijos Inčukalnio požeminę saugyklą ir Baltijos šalių bei Suomijos poreikiams perduota 16,6 TWh dujų, arba 26 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu metu.

REKLAMA

REKLAMA

„Amber Grid“ vadovas Nemunas Biknius sako, kad gamtinių dujų tiekėjai netrukus pradės naudotis Latvijos saugykloje pasidėtomis dujomis.

„Tiekėjai visus metus dėjosi dujas į požeminę Inčukalnio saugyklą, kad būtų laiku pasiruošę žiemai, kai dujų labiausiai reikės miestų šildymui. Be to, šią žiemą saugykla bus aktualus resursas Baltijos šalių rinkos dalyviams dėl incidento Baltijos jūroje laikinai neveikiant „Balticconector“ jungčiai su Suomija“, – pranešime teigė N. Biknius.

REKLAMA

Be to, anot „Amber Grid“ vadovo, prie dujų perdavimo sistemos prijungus pirmąją biometano gamyklą, per keletą mėnesių į perdavimo sistemą buvo įleista apie 21 GWh Lietuvoje pagamintų žaliųjų dujų.

Operatorės teigimu, Europa ir Baltijos regionas žiemos sezonui yra pasiruošęs dujų atsargas. Šiuo metu, „Gas Infrastructure Europe“ duomenimis, Inčukalnio saugyklos užpildymas siekia 96 proc., arba beveik 22 TWh, tuo metu Europos dujų saugyklos jau užpildytos 98 proc.