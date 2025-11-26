 
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Air Baltic“ planuoja priimti iki 200 naujų darbuotojų: įvardijo, kiek Lietuvoje

2025-11-26 11:31 / šaltinis: BNS
2025-11-26 11:31

Baltijos šalyse skraidinanti Latvijos nacionalinė aviakompanija „Air Baltic“ pranešė planuojanti priimti iki 200 naujų darbuotojų – jaunesniųjų skrydžių palydovų.

0

Bendrovė laisvas darbo vietas siūlo Vilniuje, Rygoje ir Taline, o jas planuojama užpildyti iki kitų metų vasaros, pranešė „Air Baltic“.

Jos tinklapyje skelbiama, kad Vilniuje ieškoma 30 jaunesniųjų skrydžių palydovų, o siūlomas atlyginimas siekia 1,1–1,7 tūkst. eurų (iki mokesčių). 

Tuo metu Rygoje bendrovė siūlo darbą 150 žmonių, o Taline – 20. 

„Mes siūlome visiškai apmokamus mokymus ir aiškų karjeros kelią – tiek tiems, kurie tik pradeda savo karjerą, tiek ieškantiems naujos profesinės krypties“, – pranešime teigė „Air Baltic“ talentų paieškos ir plėtros vadovė Marina Volkova.

Šiuo metu „Air Baltic“ dirba beveik 3 tūkst. specialistų, bendrovė toliau plečia komandą įvairiuose padaliniuose. 

„Air Baltic“ iš Baltijos šalių skraidina 80 krypčių Europoje, Artimuosiuose Rytuose, Šiaurės Afrikoje ir Kaukazo regione. Jos  parke yra apie 50 „Airbus A220-300“ orlaivių.

Bendrovė per devynis šių metų mėnesius uždirbo 4,2 mln. eurų grynojo pelno (pernai tuo pat laiku – 48,5 mln. eurų grynojo  nuostolio), jos pajamos šiemet didėjo 3,3 proc. iki 594,3 mln. eurų.

88,37 proc. „Air Baltic“ valdo valstybė, 10 proc. – Vokietijos „Deutsche Lufthansa AG“, 1,63 proc. – smulkieji privatūs dalininkai.

indeliai.lt

