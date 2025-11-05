Įspėja keliautojus: dėl Baltarusijos provokacijų „Air Baltic“ keičia skrydžių grafikus

„Atsižvelgdama į neseniai įvykusius veiklos sutrikimus, kuriuos sukėlė laikinas Lietuvos oro erdvės uždarymas, „Air Baltic“ nusprendė pakoreguoti dviejų skrydžių tvarkaraštį“, – komentare BNS trečiadienį pranešė bendrovės atstovas Edvardas Dalderis.
Anot jo, įmonė tokį sprendimą priėmė siekdama sumažinti veiklos riziką ir užtikrinti saugius bei patikimus skrydžius.
Orlaiviai iš Krokuvos nuo lapkričio 20 dienos Vilniaus oro uoste leisis 17.40 val. – dabar jie leidžiasi po vidurnakčio, o iš Miuncheno – 18.55 val. vietoj 22.15 val.
Pasak „Air Baltic“ atstovo, šių pakeitimų poveikis keleiviams bus minimalus, nes visi paveikti skrydžiai vyks tomis pat dienomis, kaip ir dabar.
„Pakeisdama vėlyvų vakarinių skrydžių atvykimo laiką, „Air Baltic“ užtikrina, kad lėktuvai pasieks savo tikslą prieš galimus oro erdvės apribojimus, taip sumažindama vėlavimų ar atšaukimų riziką“, – BNS teigė E. Dalderis.
Pirmasis apie tai pranešė LRT naujienų portalas.
Per pastarąsias savaites oro erdvės apribojimai Lietuvos oro uostuose paveikė apie 20 „Air Baltic“ skrydžių, BNS pranešė įmonė.
BNS rašė, kad anot valstybės valdomos įmonės „Oro navigacija“ vadovo Sauliaus Batavičiaus, aviakompanijos nesvarsto galimybės nutraukti skrydžių Vilniaus oro uoste.
Per dvi pastarąsias savaites dėl kontrabandinių balionų grėsmės Vilniaus oro uosto darbas stabdytas penkis kartus, Kauno – vieną kartą, paveikiant per 160 skrydžių ir virš 22 tūkst. keleivių. Dažniausiai jis stabdomas tamsiuoju paros metu – nuo maždaug 20 val.