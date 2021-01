„Luminor“ bankas praneša pradėsiantys bendradarbiauti su viena didžiausių JAV technologijų įmonių

„Luminor“ bankas ir IBM pranešė apie penkerių metų trukmės sutartį, kurios pagrindu IBM padės bankui sparčiau įgyvendinti skaitmeninę transformaciją ir užtikrinti saugumo ir atitikties reikalavimų vykdymą perkeliant banko IT infrastruktūrą į pažangų debesų kompiuterijos sprendimą „IBM Cloud for Financial Services“, pritaikytą finansinių paslaugų įmonėms.

Padedant IBM, bankas galės pagreitinti naujos kartos skaitmeninių technologijų ir į klientą orientuotų sprendimų diegimą mišrioje debesų kompiuterijos (angl. hybrid cloud computing) aplinkoje. Tai leis bankui pasiekti geresnių rezultatų visuose verslo procesuose, užtikrins greitesnį programinės įrangos diegimą, geresnę duomenų apsaugą bei operacinį sistemų stabilumą.

„Luminor“ pradėjo transformacijos etapą po sėkmingo klientų perkėlimo į naują bendrą bankinę platformą, kuri yra nepriklausoma nuo buvusių motininių bankų sistemų. Tai naujas banko augimo etapas, kai vis daugiau dėmesio bus skiriama klientų pasitenkinimui paslaugomis, skaitmeninei plėtrai ir augimui, tuo pačiu stiprinant saugumo ir atitikties reikalavimų, keliamų finansinių paslaugų įmonėms, vykdymą.

Pranešime pridedama, kad bendradarbiaujant su pasauline kompanija, bankas sukurs ir naują skaitmeninę platformą. Tai paspartins banko augimą ir skaitmeninių naujovių plėtrą, visa tai įgyvendinant lanksčioje ir atitikties reikalavimus atitinkančioje IT aplinkoje.

Platforma veiks „IBM Cloud for Financial Services“ debesų kompiuterijos aplinkoje, kuri integruoja debesų kompiuterijos saugumą ir užtikrina atitikties kontrolės reikalavimus, leidžiant finansinių paslaugų įmonėms saugiai ir lanksčiai diegti bei plėtoti pagrindines sistemas.

„IBM Services“ valdys „Luminor“ IT operacijas ir transformuos pagrindinę bankininkystės ir integracijos platformą, įdiegiant dirbtiniu intelektu pagrįstą veiklos modelį. Taip pat dalysis su banku didele šioje srityje sukaupta kompetencija bei teiks prieigą prie naujausių technologinių naujovių debesų kompiuterijos, dirbtinio intelekto ir saugumo srityse. Tai padidins banko gebėjimus kurti naujus skaitmeninius produktus ir paslaugas.

Vykdant šią sutartį maždaug 200 darbuotojų iš Baltijos šalių „Luminor“ banko technologijų skyriaus pereis į IBM ir prisijungs prie IT srityje pasaulyje pirmaujančios bendrovės.

„Matome, kad finansinės įstaigos nori perkelti savo sistemas į debesų kompiuterijos aplinką ir tokiu būdu pagreitinti transformaciją bei patenkinti skaitmeninius klientų poreikius.

(...) Naudodamiesi mūsų stipriomis integruotomis kontrolės priemonėmis bankai gali saugiai perkelti savo veiklai svarbius darbus į debesų kompiuterijos sprendimus“, – sako „IBM“ vadovė Baltijos šalims Rima Valentukevičienė.