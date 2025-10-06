Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Žuvusiųjų Indonezijoje sugriuvus mokyklos pastatui skaičius išaugo iki 63

2025-10-06 15:35 / šaltinis: ELTA
2025-10-06 15:35

Darbininkams iš po praėjusią savaitę Indonezijoje sugriuvusio mokyklos pastato griuvėsių ištraukus daugiau kūnų, žuvusiųjų per šį incidentą skaičius pirmadienį išaugo iki 63, pranešė pareigūnai.

Darbininkams iš po praėjusią savaitę Indonezijoje sugriuvusio mokyklos pastato griuvėsių ištraukus daugiau kūnų, žuvusiųjų per šį incidentą skaičius pirmadienį išaugo iki 63, pranešė pareigūnai.

0

Indonezijos Javos saloje esančios daugiaaukštės islamo internatinės mokyklos dalis sugriuvo, kai daugiau nei 150 mokinių buvo susirinkę į popietinę maldą.

Vis dar ieškoma maždaug pustuzinio jaunuolių.

„Tikimės, kad šiandien (pirmadienį) galėsime užbaigti paiešką ir grąžinsime kūnus (šeimoms)“, – pirmadienį spaudos konferencijoje sakė Nacionalinės paieškos ir gelbėjimo agentūros operacijų skyriaus direktorius Yudhi Bramantyo.

Nacionalinės nelaimių agentūros (BNPB) vadovo pavaduotojas Budi Irawanas teigė, kad šis incidentas šiais metais Indonezijoje buvo daugiausiai gyvybių nusinešusi nelaimė.

Tyrėjai tiria griūties priežastis, tačiau, ekspertų teigimu, pirminiai požymiai rodo, kad incidentą galėjo lemti nekokybiška statyba.

Praėjusį ketvirtadienį, pasibaigus 72 valandų „auksiniam laikotarpiui“, per kurį egzistuoja didžiausia tikimybė išgyventi, dingusiųjų šeimos sutiko, kad būtų naudojama sunkioji technika.

Nepakankamai griežti statybos standartai Indonezijoje kelia didelį susirūpinimą dėl pastatų saugos.

Rugsėjį Vakarų Javoje sugriuvus pastatui, kuriame vyko maldos rečitalis, mažiausiai trys žmonės žuvo ir dešimtys buvo sužeisti.

