Kalendorius
Rugsėjo 3 d., trečiadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Žiniasklaida: per naujausias Izraelio atakas Gazos Ruože žuvo 40 žmonių

2025-09-03 19:16 / šaltinis: ELTA
2025-09-03 19:16

Per naujausias Izraelio atakas Gazos Ruože žuvo dešimtys palestiniečių, trečiadienį pranešė palestiniečių naujienų agentūra WAFA.

Gazos Ruožas (nuotr. SCANPIX)

Per naujausias Izraelio atakas Gazos Ruože žuvo dešimtys palestiniečių, trečiadienį pranešė palestiniečių naujienų agentūra WAFA.

REKLAMA
0

Kaip teigiama, nuo vidurnakčio per įvairius incidentus iš viso žuvo 40 žmonių, o vien tik į Šifos ligoninę, esančią Gazos mieste, buvo atgabenta 17 kūnų. Izraelis kol kas nepaskelbė jokio pareiškimo apie šias atakas. Žydų valstybė nuolat akcentuoja, kad Gazos Ruože kovoja su islamistine palestiniečių grupuote „Hamas“ ir siekia apsaugoti civilius gyventojus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Izraelio kariuomenė informavo, kad prieš planuojamą Gazos miesto užėmimą artimiausiomis savaitėmis buvo suplanuotos pratybos, kurių metu kariai „atviroje teritorijoje ir miesto aplinkoje surengs kovinius mokymus, jog sustiprintų operatyvinę parengtį Gazos Ruože“.

REKLAMA
REKLAMA

Skaičiuojama, kad Gazos mieste yra apie 1 mln. žmonių. Liudininkai tvirtina, kad prieš planuojamą Izraelio puolimą daugybė palestiniečių jau pasitraukė toliau į pietus. Tačiau Izraelis teigia, kad „Hamas“ bando neleisti žmonėms išvykti iš šio miesto.

REKLAMA

Karas Gazos Ruože prasidėjo po 2023 m. spalio 7 d. surengtų „Hamas“ vadovaujamų išpuolių, per kuriuos žuvo apie 1 200 žmonių, o dar daugiau nei 250 buvo paimti įkaitais. 

Izraelis į tai sureagavo Gazos Ruože inicijuodamas didžiulius antskrydžius ir sausumos puolimą, per kurį jau žuvo daugiau nei 63 700 žmonių, rodo „Hamas“ kontroliuojamų sveikatos tarnybų duomenys. Šioje statistikoje nukentėję žmonės neskirstomi į civilius ir smogikus, tačiau Jungtinės Tautos laiko ją patikima.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų