Kalendorius
Spalio 22 d., trečiadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis vyksta į Švedija: abi šalys paskelbs „gynybos eksporto“ pranešimą

2025-10-22 08:46 / šaltinis: ELTA
2025-10-22 08:46

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį vyks į Švediją, kur abi šalys paskelbs „gynybos eksporto“ pranešimą, informuoja Švedijos vyriausybė.

Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį vyks į Švediją, kur abi šalys paskelbs „gynybos eksporto“ pranešimą, informuoja Švedijos vyriausybė.

REKLAMA
0

V. Zelenskis ir Švedijos ministras pirmininkas Ulfas Kristerssonas susitiks Linšiopingo mieste, kuriame įsikūrusi gynybos grupė „Saab“ – ji, be kitų ginklų, gamina naikintuvus „Gripen“.

„U. Kristerssonas ir V. Zelenskis po susitikimo surengs bendrą spaudos konferenciją, kad paskelbtų pranešimą gynybos eksporto srityje“, – pareiškime tvirtino vyriausybė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Stipri ir pajėgi Ukraina yra svarbus Švedijos prioritetas, ir mes toliau užtikrinsime, kad Ukraina galėtų priešintis Rusijos agresijai“, – socialiniame tinkle „X“ parašė U. Kristerssonas.

Praėjusiais metais Švedija sustabdė planus Ukrainai nusiųsti savo naikintuvų „Gripen“, kai šalys partnerės paprašė pirmenybę teikti amerikietiškiems F-16. 

Spaudos konferencija numatyta 15 val. vietos (16 val. Lietuvos) laiku.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Ką gali pakeisti „Tomahawk“ raketos? Trumpas žada duoti jų Ukrainai ir pykdo Kremlių (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Perspėja dėl pavojingo žingsnio: „Putinas tai priima kaip žalią šviesą“ (43)
Zelenskis: Trumpas puikiai žino, kaip Rusija bando apgauti pasaulį (nuotr. SCANPIX)
Trumpas užpyko: štai kaip tai atsilieps visiems ir Lietuvai (83)
Zelenskį JAV pasitiko Jermakas (nuotr. stop kadras)
Zelenskį JAV pasitiko Jermakas, o ne Trumpas? Tas pats buvo ir su Bidenu (21)
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis įspėja apie kylančią grėsmę: padėtis kritinė – Zaporižios elektrinė jau savaitę be elektros (36)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų