Zelenskis vyksta į Švedija: abi šalys paskelbs „gynybos eksporto“ pranešimą

V. Zelenskis ir Švedijos ministras pirmininkas Ulfas Kristerssonas susitiks Linšiopingo mieste, kuriame įsikūrusi gynybos grupė „Saab“ – ji, be kitų ginklų, gamina naikintuvus „Gripen“.
„U. Kristerssonas ir V. Zelenskis po susitikimo surengs bendrą spaudos konferenciją, kad paskelbtų pranešimą gynybos eksporto srityje“, – pareiškime tvirtino vyriausybė.
„Stipri ir pajėgi Ukraina yra svarbus Švedijos prioritetas, ir mes toliau užtikrinsime, kad Ukraina galėtų priešintis Rusijos agresijai“, – socialiniame tinkle „X“ parašė U. Kristerssonas.
Praėjusiais metais Švedija sustabdė planus Ukrainai nusiųsti savo naikintuvų „Gripen“, kai šalys partnerės paprašė pirmenybę teikti amerikietiškiems F-16.
Spaudos konferencija numatyta 15 val. vietos (16 val. Lietuvos) laiku.
