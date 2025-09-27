Nerimą keliantis įvykis Švedijoje: virš karinės bazės – nežinomi dronai

Į įvykio vietą buvo iškviesta policija, kurios pareigūnai patys galėjo pamatyti įtartiną droną, rašo „Evropeiskaja pravda“.
„Tai didesnio tipo dronai, panašūs į tuos, kurie buvo pastebėti virš Danijos ir Skonės“, – sakė budintis ikiteisminio tyrimo vadovas Matthiasas Lundgrenas.
Ketvirtadienio vakarą keli dviejų vietovių gyventojai taip pat pranešė apie įtartiną droną. „Kol kas neaišku, kas tai per objektas, tačiau esame parengę pareiškimą dėl aviacijos įstatymo pažeidimo“, – komentavo Karlskronos policijos atstovas M. Lundgrenas.
Matomas ryšys su įvykiais Danijoje ir Norvegijoje
Policijos koordinavimo centro duomenimis, kalbama apie du dronus, kuriuos keli liudytojai matė su raudonomis ir žaliomis šviesomis. Nė vienas objektas nebuvo konfiskuotas, o byloje nėra įtariamųjų. Tačiau policija mato aiškų ryšį su neseniai įvykiais Danijoje ir Norvegijoje.
Teritorija, kurioje buvo pastebėti dronai, yra už kelių kilometrų nuo karinio jūrų laivyno bazės Karlskronoje. Karinis jūrų laivynas neturi informacijos apie šį incidentą.
Primename, kad Danijos valdžios institucijos trečiadienio naktį laikinai uždarė du didžiausius šalies oro uostus, kai danguje buvo pastebėti dronai. Kopenhagoje tai buvo pavadinta „hibridine ataka“. Panašūs incidentai užfiksuoti ir kituose šalies oro uostuose.
Pirmadienį dėl dronų įsibrovimo taip pat teko uždaryti Kopenhagos ir Oslo oro uostus. Dėl to buvo atšaukti skrydžiai, o tūkstančiai keleivių liko terminaluose.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!