Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Nerimą keliantis įvykis Švedijoje: virš karinės bazės – nežinomi dronai

2025-09-27 09:14 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-27 09:14

Netoli Švedijos karinio jūrų laivyno bazės Karlskronoje penktadienio naktį pastebėti nežinomi dronai. Į įvykio vietą iškviesta policija, kurios pareigūnai patys matė skraidantį objektą. Manoma, kad šie dronai gali būti susiję su pastarosiomis dienomis Danijoje ir Norvegijoje fiksuotais incidentais.

Nerimą keliantis vaizdas Švedijoje: virš karinės bazės – nežinomi dronai (nuotr. SCANPIX)

Netoli Švedijos karinio jūrų laivyno bazės Karlskronoje penktadienio naktį pastebėti nežinomi dronai. Į įvykio vietą iškviesta policija, kurios pareigūnai patys matė skraidantį objektą. Manoma, kad šie dronai gali būti susiję su pastarosiomis dienomis Danijoje ir Norvegijoje fiksuotais incidentais.

10

Į įvykio vietą buvo iškviesta policija, kurios pareigūnai patys galėjo pamatyti įtartiną droną, rašo „Evropeiskaja pravda“.

„Tai didesnio tipo dronai, panašūs į tuos, kurie buvo pastebėti virš Danijos ir Skonės“, – sakė budintis ikiteisminio tyrimo vadovas Matthiasas Lundgrenas.

Ketvirtadienio vakarą keli dviejų vietovių gyventojai taip pat pranešė apie įtartiną droną. „Kol kas neaišku, kas tai per objektas, tačiau esame parengę pareiškimą dėl aviacijos įstatymo pažeidimo“, – komentavo Karlskronos policijos atstovas M. Lundgrenas.

Matomas ryšys su įvykiais Danijoje ir Norvegijoje

Policijos koordinavimo centro duomenimis, kalbama apie du dronus, kuriuos keli liudytojai matė su raudonomis ir žaliomis šviesomis. Nė vienas objektas nebuvo konfiskuotas, o byloje nėra įtariamųjų. Tačiau policija mato aiškų ryšį su neseniai įvykiais Danijoje ir Norvegijoje.

Teritorija, kurioje buvo pastebėti dronai, yra už kelių kilometrų nuo karinio jūrų laivyno bazės Karlskronoje. Karinis jūrų laivynas neturi informacijos apie šį incidentą.

Primename, kad Danijos valdžios institucijos trečiadienio naktį laikinai uždarė du didžiausius šalies oro uostus, kai danguje buvo pastebėti dronai. Kopenhagoje tai buvo pavadinta „hibridine ataka“. Panašūs incidentai užfiksuoti ir kituose šalies oro uostuose.

Pirmadienį dėl dronų įsibrovimo taip pat teko uždaryti Kopenhagos ir Oslo oro uostus. Dėl to buvo atšaukti skrydžiai, o tūkstančiai keleivių liko terminaluose.

Xexe
Xexe
2025-09-27 09:32
Tai kodėl policija nesustabdė?
Atsakyti
Paranoja apėmė ES!
Paranoja apėmė ES!
2025-09-27 09:58
Įdomu, virš Švedijos pastebėjo tokius pat dronus, kaip virš Danijos, o Danijoje pastebėjo tik švieseles, panašias į žvaigždutes!
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (10)
