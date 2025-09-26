Švedija siūlo Danijai pagalbą kovoje su dronais prieš ES viršūnių susitikimą Kopenhagoje

„Pastarosiomis dienomis įvairiose šalyse stebėjome didelį dronų aktyvumą. Labai nepageidaujami dronai“, – sakė U. Kristerssonas interviu Švedijos televizijai TV4.
„O kitą trečiadienį apie 40 vyriausybių vadovų susirinks į ES aukščiausiojo lygio susitikimą Kopenhagoje“, – sakė jis.
Jis sakė, kad kalbėjosi su savo kolege Danijos premjere Mette Frederiksen, ir dabar Danija turi nuspręsti, ar priims pasiūlymą, kuris gali būti įgyvendintas nedelsiant.
Švedija pastaraisiais mėnesiais daug investavo į oro gynybos sistemas.
„Vien per pastaruosius kelis mėnesius užsakėme oro gynybos sistemų, galinčių kovoti ir su dronais, ir su lėktuvais, už daugiau kaip 10 mlrd. kronų (1,06 mlrd. JAV dolerių) ir investuojame į naujus kovos su dronais pajėgumus“, – rašytiniame komentare AFP sakė Švedijos gynybos ministras Palas Jonsonas.
