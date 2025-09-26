Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Švedija siūlo Danijai pagalbą kovoje su dronais prieš ES viršūnių susitikimą Kopenhagoje

2025-09-26 20:26 / šaltinis: ELTA
2025-09-26 20:26

 Švedija pasiūlė Danijai kovos su dronais technologiją kitos savaitės ES aukščiausiojo lygio susitikimui Kopenhagoje po to, kai šią savaitę Danijos oro uostuose buvo pastebėti keli paslaptingi dronai, penktadienį pranešė Švedijos ministras pirmininkas Ulfas Kristerssonas.

Švedijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

0

„Pastarosiomis dienomis įvairiose šalyse stebėjome didelį dronų aktyvumą. Labai nepageidaujami dronai“, – sakė U. Kristerssonas interviu Švedijos televizijai TV4.

„O kitą trečiadienį apie 40 vyriausybių vadovų susirinks į ES aukščiausiojo lygio susitikimą Kopenhagoje“, – sakė jis.

Jis sakė, kad kalbėjosi su savo kolege Danijos premjere Mette Frederiksen, ir dabar Danija turi nuspręsti, ar priims pasiūlymą, kuris gali būti įgyvendintas nedelsiant.

Švedija pastaraisiais mėnesiais daug investavo į oro gynybos sistemas.

„Vien per pastaruosius kelis mėnesius užsakėme oro gynybos sistemų, galinčių kovoti ir su dronais, ir su lėktuvais, už daugiau kaip 10 mlrd. kronų (1,06 mlrd. JAV dolerių) ir investuojame į naujus kovos su dronais pajėgumus“, – rašytiniame komentare AFP sakė Švedijos gynybos ministras Palas Jonsonas.

