Kalendorius
Rugsėjo 17 d., trečiadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Švedijos prokurorai: nutekinti 1,5 mln. žmonių asmeniniai duomenys

2025-09-17 19:52 / šaltinis: BNS
2025-09-17 19:52

Švedijos prokuratūra antradienį pranešė, kad po kibernetinės atakos prieš vieną IT sistemų tiekėją į internetą buvo nutekinti 1,5 mln. žmonių asmeniniai duomenys.

Švedijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Švedijos prokuratūra antradienį pranešė, kad po kibernetinės atakos prieš vieną IT sistemų tiekėją į internetą buvo nutekinti 1,5 mln. žmonių asmeniniai duomenys.

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

Švedų žiniasklaida skelbė, kad buvo paveiktos miestų tarybos, privačios kompanijos.

Paveiktų žmonių grupė sudaro beveik 15 proc. Švedijos gyventojų, kurų yra 10,6 milijono.

Ataka prieš sistemų tiekėją „Miljodata“ buvo įvykdyta rugpjūčio 23–24 dienomis, sakoma prokuratūros pareiškime. Jame nurodoma, kad duomenys, pavogti per šią ataką, dabar buvo nutekinti.

REKLAMA

„Tai susiję su daugiau kaip 1,5 mln. privačių asmenų duomenimis“, – sakė prokurorė ir nurodė, kad atliekamas tyrimas.

Pasak jos, atsakomybę prisiėmė grupė „Datacarry“ ir dabar siekiama išsiaiškinti, kas tai per asmuo ar asmenys.

„Šiuo metu nėra įrodymų, rodančių kokios nors užsienio galios dalyvavimą“, pridūrė prokurorė.

REKLAMA
REKLAMA

Švedų žiniasklaida skelbė, kad programišiai reikalavo 1,5 bitkoino (maždaug 144,5 tūkst. eurų), kai grasino paviešinti pavogtus duomenis.

„Miljodata“ savaitgalį pranešė, kad duomenys buvo paskelbti vadinamajame tamsiajame internete.

Kompanija nurodė, kad paviešinti duomenys apima vardus, adresus, kontaktus.

Švedijos privačių duomenų apsaugos institucija rugpjūčio pabaigoje sakė, kad gavo 250 pranešimų ir kad ataka paveikė mažiausiai 164 municipalitetus bei keturių regionų administracijas.

Visuomeninis transliuotojas SVT pranešė, kad buvo paveikta darbuotojų, ypač iš Geteborgo.

Nukentėjo ir virtinė privačių kompanijų, įskaitant automobilių gamintoją „Volvo“, oro linijas SAS ir lėktuvų variklių gamintoją „GKN Aerospace“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų