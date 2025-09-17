Švedijos prokurorai: nutekinti 1,5 mln. žmonių asmeniniai duomenys

Švedų žiniasklaida skelbė, kad buvo paveiktos miestų tarybos, privačios kompanijos.
Paveiktų žmonių grupė sudaro beveik 15 proc. Švedijos gyventojų, kurų yra 10,6 milijono.
Ataka prieš sistemų tiekėją „Miljodata“ buvo įvykdyta rugpjūčio 23–24 dienomis, sakoma prokuratūros pareiškime. Jame nurodoma, kad duomenys, pavogti per šią ataką, dabar buvo nutekinti.
„Tai susiję su daugiau kaip 1,5 mln. privačių asmenų duomenimis“, – sakė prokurorė ir nurodė, kad atliekamas tyrimas.
Pasak jos, atsakomybę prisiėmė grupė „Datacarry“ ir dabar siekiama išsiaiškinti, kas tai per asmuo ar asmenys.
„Šiuo metu nėra įrodymų, rodančių kokios nors užsienio galios dalyvavimą“, pridūrė prokurorė.
Švedų žiniasklaida skelbė, kad programišiai reikalavo 1,5 bitkoino (maždaug 144,5 tūkst. eurų), kai grasino paviešinti pavogtus duomenis.
„Miljodata“ savaitgalį pranešė, kad duomenys buvo paskelbti vadinamajame tamsiajame internete.
Kompanija nurodė, kad paviešinti duomenys apima vardus, adresus, kontaktus.
Švedijos privačių duomenų apsaugos institucija rugpjūčio pabaigoje sakė, kad gavo 250 pranešimų ir kad ataka paveikė mažiausiai 164 municipalitetus bei keturių regionų administracijas.
Visuomeninis transliuotojas SVT pranešė, kad buvo paveikta darbuotojų, ypač iš Geteborgo.
Nukentėjo ir virtinė privačių kompanijų, įskaitant automobilių gamintoją „Volvo“, oro linijas SAS ir lėktuvų variklių gamintoją „GKN Aerospace“.
