Zelenskis: Rusijos biudžeto deficitas dėl sankcijų kitąmet turėtų būti mažiausiai 100 mlrd. dolerių

Ukrainos prezidentas apie tai kalbėjo spaudos konferencijoje.
„Mes suprantame, kad šios [Rusijai taikomos] sankcijos gali lemti Rusijos biudžeto deficitą iki 100 mlrd. dolerių kitais metais. Turime įvairių analitinių vertinimų: kai kurie siekia apie 100 mlrd. – tai skeptiškesnis vertinimas, o Užsienio reikalų ministerija pateikia mums pozityvesnę prognozę – apie 130 mlrd.“, – sakė V. Zelenskis.
Jis pabrėžė, kad labai svarbu, jog šalys, vis dar perkančios rusiškus energijos išteklius, sumažintų šiuos kiekius arba visiškai nutrauktų prekybą su agresore.
„Pavyzdžiui, Kinija importavo energijos išteklių iš Rusijos už 120 mlrd. dolerių per metus… Kadangi ji yra didžiausia žaidėja, pagalbininkė šiame kare. Tai faktas. 120 mlrd. – tai rimtas skaičius“, – pažymėjo prezidentas.
Pasak V. Zelenskio, Ukrainos rėmėjos yra tos šalys, kurios sumažino importą iš Rusijos.
„Kanada, Jungtinė Karalystė, Australija, Japonija – tai mūsų pagrindinės partnerės, sumažinusios arba visiškai nutraukusios importą iš Rusijos. Tuo tarpu šalys, padidinusios importą, yra Indija, Kinija, Turkija ir Centrinės Azijos valstybės. Tai klausimas, kurį turime spręsti, ir mes turime aiškią viziją, kaip tai padaryti“, – pabrėžė prezidentas.
Jis taip pat išreiškė viltį, kad kai įsigalios naujos JAV sankcijos – numatytos lapkričio 20 d. – partneriai nesieks išimčių.
„Žinome, kad Vengrija siekia gauti išimtį ir toliau importuoti. Tai svarbus klausimas, ir mes taip pat jį spręsime“, – sakė V. Zelenskis.
Pasak prezidento, būtina apriboti Rusijos finansines galimybes, kad jos karinis biudžetas negautų pajamų.
„Mūsų duomenimis, kitais metais jie planuoja 210 mlrd. dolerių karinį biudžetą. Mes matome – tiek iš Saugumo tarnybos, tiek iš Užsienio žvalgybos tarnybos – kur jie planuoja didinti išlaidas, ir turime pasistengti padaryti viską, kad jiems tai nepavyktų“, – sakė jis.
Prezidentas pridūrė, kad Rusija siekia padidinti dronų, ypač FPV ir kitų, gamybą, taip pat – valdomų aviacinių bombų skaičių.
Tačiau, pasak V. Zelenskio, Rusijai šiuo metu trūksta pajėgumų įgyvendinti šiuos planus.
„Matome, kad jie nori padidinti 122 mm ir 152 mm [„Kalibr“ raketų] artilerijos ir minosvaidžių, gamybą iki 8 mln. Praėjusiais metais jų buvo 7 mln., bet šis didelis skaičius mūsų negąsdina“, – pareiškė V. Zelenskis.
Kaip buvo pranešta anksčiau, spalio 23 d. JAV iždo departamentas paskelbė sankcijas didelėms Rusijos naftos bendrovėms „Rosneft“ ir „Lukoil“, ragindamas Maskvą nedelsiant susitarti dėl paliaubų Ukrainoje.
V. Zelenskis pažymėjo, kad Rusijos nuostoliai vien dėl šių sankcijų sieks ne mažiau kaip 50 mlrd. dolerių per metus.
Taip pat ir ES spalio 23 d. patvirtino 19-ąjį sankcijų Rusijai paketą.
