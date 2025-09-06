Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis paskelbė apie stiprinamas transatlantines pastangas daryti realų spaudimą Rusijai

2025-09-06 21:16 / šaltinis: ELTA
2025-09-06 21:16

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė apie tolesnį transatlantinio bendradarbiavimo stiprinimą, kuris padės daryti realų spaudimą Rusijai. Kaip praneša naujienų agentūra „Ukrinform“, valstybės vadovas apie tai parašė socialiniame tinkle „Facebook“.

Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė apie tolesnį transatlantinio bendradarbiavimo stiprinimą, kuris padės daryti realų spaudimą Rusijai. Kaip praneša naujienų agentūra „Ukrinform", valstybės vadovas apie tai parašė socialiniame tinkle „Facebook".

5

„Kopenhaga, Paryžius, Užhorodas. Pirmiausia – susitikimas su mūsų draugais iš Šiaurės ir Baltijos šalių aštuoneto. Toliau – daugiau nei 35 valstybių koalicija. Europos Vadovų Tarybos, Slovakijos ministro pirmininko ir Švedijos užsienio reikalų ministrės vizitai mūsų Užkarpatės regione. Šiomis dienomis vyksta daug derybų, kad Ukraina taptų dar stipresnė ir atsparesnė“, – tvirtino V. Zelenskis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prezidentas pabrėžė, kad „su mumis yra visa laisva Europa, Amerika, Kanada, Japonija, Australija, Naujoji Zelandija ir kiti partneriai iš viso pasaulio“. Be to, jis priminė, kad 26 šalys jau yra pasirengusios imtis veiksmų Ukrainos saugumui užtikrinti.

V. Zelenskis padėkojo visiems lyderiams už bendras pastangas. Jis kartu akcentavo, kad prieš užtikrinant taiką būtina stumti Rusiją jos kryptimi ir daryti viską, jog Maskva liautųsi atmetinėjusi visas taikos iniciatyvas ir suvoktų karo tęsimo padarinius. 

„Raktas į tai yra griežtos sankcijos ir muitai – bendros Europos ir Amerikos pastangos. Neturėtų būti jokios galimybės finansuoti Rusijos karo mašiną. Toliau reikia daugiau transatlantinio darbo, kad spaudimas iš tikrųjų būtų juntamas“, – dėstė prezidentas.

Kaip jau skelbė „Ukrinform“, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas Eliziejaus rūmuose surengtoje bendroje spaudos konferencijoje su V. Zelenskiu pranešė, kad 26 vadinamosios Norinčiųjų koalicijos šalys yra pasirengusios užtikrinti buvimą sausumoje, jūroje ar ore, jog garantuotų Ukrainos saugumą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

