Vokietijos žinutė dėl Trumpo plano: karą Ukrainoje baigti bus galima tik vienu atveju

Dėl JAV pateikto 28 punktų plano, kaip užbaigti konfliktą, bus toliau diskutuojama, tačiau „karas gali būti užbaigtas (pagal šį planą – BNS) tik tuo atveju, jei Ukraina duos besąlygišką sutikimą“, – sakė F. Merzas Johanesburge vykstančio Didžiojo dvidešimtuko (G-20) aukščiausiojo lygio susitikimo paraštėse.
„Karai negali būti užbaigiami didžiųjų valstybių sprendimu neatsižvelgiant į nukentėjusių šalių nuomonę“, – pridūrė jis.
Vašingtonas anksčiau šią savaitę nusiuntė Kyjivui planą, kuriuo tenkinami svarbūs Maskvos reikalavimai.
D. Trumpas taip pat įspėjo, kad Ukraina iki lapkričio 27-osios turi sutikti su jo administracijos pateiktu 28 punktų planu, pagal kurį Ukraina turėtų atiduoti Rusijai savo teritorijų, sumažinti savo kariuomenę ir pažadėti niekada nestoti į NATO.
