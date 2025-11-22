 
Lapkričio 22 d., šeštadienis
Vilnius +2°C
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Vokietijos žinutė dėl Trumpo plano: karą Ukrainoje baigti bus galima tik vienu atveju

2025-11-22 17:23 / šaltinis: BNS
2025-11-22 17:23

Rusijos karas Ukrainoje gali būti užbaigtas tik tokiomis sąlygomis, kurioms Kyjivas duos „besąlygišką sutikimą“, šeštadienį pareiškė Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas.

Asociatyvi (nuotr. SCANPIX)

Rusijos karas Ukrainoje gali būti užbaigtas tik tokiomis sąlygomis, kurioms Kyjivas duos „besąlygišką sutikimą", šeštadienį pareiškė Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas.

Dėl JAV pateikto 28 punktų plano, kaip užbaigti konfliktą, bus toliau diskutuojama, tačiau „karas gali būti užbaigtas (pagal šį planą – BNS) tik tuo atveju, jei Ukraina duos besąlygišką sutikimą“, – sakė F. Merzas Johanesburge vykstančio Didžiojo dvidešimtuko (G-20) aukščiausiojo lygio susitikimo paraštėse.

„Karai negali būti užbaigiami didžiųjų valstybių sprendimu neatsižvelgiant į nukentėjusių šalių nuomonę“, – pridūrė jis.

Vašingtonas anksčiau šią savaitę nusiuntė Kyjivui planą, kuriuo tenkinami svarbūs Maskvos reikalavimai.

D. Trumpas taip pat įspėjo, kad Ukraina iki lapkričio 27-osios turi sutikti su jo administracijos pateiktu 28 punktų planu, pagal kurį Ukraina turėtų atiduoti Rusijai savo teritorijų, sumažinti savo kariuomenę ir pažadėti niekada nestoti į NATO.

Merzas
Merzas
2025-11-22 17:32
Tik tuo atveju,kai Vokietija VĖL virs griūvėsiais.
