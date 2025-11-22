 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Vakarų lyderiai: dėl JAV plano Ukrainai reikia papildomai padirbėti

2025-11-22 16:18 / šaltinis: BNS
2025-11-22 16:18

Vienašališkas JAV planas dėl karo Ukrainoje užbaigimo „yra pagrindas, dėl kurio reikės papildomai padirbėti“, šeštadienį sakė Pietų Afrikoje į Didžiojo dvidešimtuko (G-20) susitikimą susirinkę Vakarų lyderiai.

BNS Foto

Vienašališkas JAV planas dėl karo Ukrainoje užbaigimo „yra pagrindas, dėl kurio reikės papildomai padirbėti“, šeštadienį sakė Pietų Afrikoje į Didžiojo dvidešimtuko (G-20) susitikimą susirinkę Vakarų lyderiai.

5
„Aiškiai kalbame dėl principo, kad sienų negalima keisti jėga. Taip pat esame susirūpinę siūlomais apribojimais Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms, dėl kurių Ukraina nebūtų apsaugota nuo būsimo užpuolimo“, – bendrame pareiškime pabrėžė lyderiai.

Tekstą pasirašė Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Ispanijos, Nyderlandų, Airijos, Suomijos, Norvegijos ir Europos Sąjungos lyderiai, taip pat Kanados ir Japonijos ministrai pirmininkai.

Bendras pareiškimas buvo paskelbtas po skubaus susitikimo, surengto G-20 aukščiausiojo lygio susitikimo Johanesburge paraštėse, reaguojant į JAV prezidento Donaldo Trumpo, kuris boikotavo susitikimą Pietų Afrikoje, stumiamą planą.

Lyderiai pažymėjo, jog „palankiai vertina nuolatines JAV pastangas grąžinti taiką Ukrainoje“ ir pareiškė manantys, kad 28 punktų JAV planas „apima svarbius elementus“, padėsiančius pasiekti šį tikslą.

„Todėl manome, kad šis projektas yra pagrindas, dėl kurio reikės papildomai padirbėti“, – teigiama pareiškime.

Jame pabrėžiama, kad „elementų, susijusių su Europos Sąjunga ir NATO, įgyvendinimui reikės atitinkamai ES ir NATO narių sutikimo“.

„Esame pasirengę bendradarbiauti, kad užtikrintume tvarią taiką ateityje“, – pridūrė lyderiai.

Vašingtonas anksčiau šią savaitę nusiuntė Kyjivui planą, kuriuo tenkinami svarbūs Maskvos reikalavimai.

D. Trumpas taip pat įspėjo, kad Ukraina iki lapkričio 27-osios turi sutikti su jo administracijos pateiktu 28 punktų planu, pagal kurį Ukraina turėtų atiduoti Rusijai savo teritorijų, sumažinti savo kariuomenę ir pažadėti niekada nestoti į NATO.

