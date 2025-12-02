 
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Vokietijos kariuomenę pasiekė nemaloni žinia: pavogta siunta su šaudmenimis

2025-12-02 16:13 / šaltinis: BNS ir tv3.lt
2025-12-02 16:13

Praėjusią savaitę iš kontraktininkų sunkvežimio buvo pavogta Vokietijos ginkluotosioms pajėgoms skirta šaudmenų siunta, antradienį naujienų agentūrai AFP pranešė kariuomenės atstovas.

Kiti visuotiniai Vokietijos rinkimai vyks 2025 metų rugsėjį

0

Šaudmenys buvo pavogti „iš civilinio vežėjo transporto priemonės priekabos, kuri buvo palikta nakčiai“, sakė jis.

Vokietijos žiniasklaida pranešė, kad sunkvežimis buvo pastatytas prie viešbučio netoli rytinio Magdeburgo miesto.

Tokie šoviniai neturi patekti į netinkamas rankas

Preliminarus tyrimas rodo, kad nežinomi asmenys naktį atidarė sunkvežimio krovinių skyrių ir pavogė kelias dėžes su armijai priklausančia amunicija.

Vagystė buvo aptikta tik kitą dieną, kai vairuotojas atvyko pristatyti krovinio į netoliese esančias kareivines. Ten dislokuoti kareiviai greitai pastebėjo, kad krovinių skyriuje buvo padaryta žala, ir patikrino gabenimo dokumentus, rašo „Evropeiskaja pravda“.

„Mes labai rimtai vertiname šią vagystę, nes tokie šoviniai neturi patekti į netinkamas rankas“, – teigė ministerijos atstovas.

