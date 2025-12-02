Vokietijos kariuomenę pasiekė nemaloni žinia: pavogta siunta su šaudmenimis

Šaudmenys buvo pavogti „iš civilinio vežėjo transporto priemonės priekabos, kuri buvo palikta nakčiai“, sakė jis.
Vokietijos žiniasklaida pranešė, kad sunkvežimis buvo pastatytas prie viešbučio netoli rytinio Magdeburgo miesto.
Tokie šoviniai neturi patekti į netinkamas rankas
Preliminarus tyrimas rodo, kad nežinomi asmenys naktį atidarė sunkvežimio krovinių skyrių ir pavogė kelias dėžes su armijai priklausančia amunicija.
Vagystė buvo aptikta tik kitą dieną, kai vairuotojas atvyko pristatyti krovinio į netoliese esančias kareivines. Ten dislokuoti kareiviai greitai pastebėjo, kad krovinių skyriuje buvo padaryta žala, ir patikrino gabenimo dokumentus, rašo „Evropeiskaja pravda“.
„Mes labai rimtai vertiname šią vagystę, nes tokie šoviniai neturi patekti į netinkamas rankas“, – teigė ministerijos atstovas.
