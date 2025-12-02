Kariuomenė: kitąmet bus šaukiama apie 5 tūkst. jaunuolių

Šaukimas bus vykdomas visus metus – nuo sausio 2 dienos iki gruodžio 31-osios.
Pasak kariuomenės, didžioji dalis – 3 870 – jaunuolių bus pašaukta atlikti 9 mėnesių privalomąją pradinę karo tarnybą.
90 asmenų, turinčių kariuomenei reikalingas profesijas, atliks 3 mėnesių tarnybą, 650 karo prievolininkų dalyvaus 160–200 dienų trukmės jaunesniųjų karininkų vadų mokymuose, o 450 jaunuolių bus pašaukta į 90–120 dienų truksiančias tarnybos programas.
Be jau įprastų tarnybos vietų, kitais metais privalomąją pradinę karo tarnybą bus galima atlikti ir Specialiųjų operacijų pajėgose.
Kitų metų karo prievolininkų sąrašo sudarymas planuojamas 2026 m. sausio 7 d.
