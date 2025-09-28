Kalendorius
Užsienis > Europa

Vokietijoje per cirko pasirodymą žuvo artistė

2025-09-28 13:59 / šaltinis: ELTA
2025-09-28 13:59

Vokietijos Saksonijos žemės Bauceno mieste per cirko pasirodymą žuvo artistė. Moteris nukrito nuo trapecijos iš maždaug penkių metrų aukščio ir mirė dar incidento vietoje, pranešė policijos atstovas.

Vokietijos policija (nuotr. SCANPIX)

0

Nelaimė įvyko šeštadienio popietę. Pasirodymą stebėjo beveik 100 žmonių, tarp jų – daug šeimų su vaikais. Policijos atstovas negalėjo nurodyti nei cirko artistės amžiaus, nei tautybės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po mirtino  incidento daug žmonių paliko cirko palapinę ir išvyko namo. Policijos atstovas pabrėžė, kad jie turėtų kreiptis į pagalbos liniją. Nes pirmiausiai vaikams būtina gauti pagalbą, kol neišsivystė trauma.

Pirminiais policijos duomenimis, incidentas įvardijamas kaip nelaimingas atsitikimas darbe. Šiuo metu  nėra jokių požymių, kad su nelaime būtų susiję kiti asmenys. Tai ir mažai tikėtina, nes artistai paprastai yra patys atsakingi už savo prietaisus.

