Vokietija aktyvavo „Arrow 3“ elementus

„Dabar pirmą kartą įgyjame ankstyvojo perspėjimo ir mūsų gyventojų bei infrastruktūros apsaugos nuo ilgojo nuotolio balistinių raketų galimybę“, – sakė B. Pistoriusas.
„Turėdami šį strateginį pajėgumą, unikalų mūsų partnerėms Europoje, užsitikrinome svarbiausią vaidmenį Europos širdyje“, – pridūrė jis.
Vokietijos oro pajėgos trečiadienį Holcdorfo aviacijos bazėje Šionevaldėje, maždaug už 80 kilometrų piečiau Berlyno, paskelbs apie pradedančią veikti šią sistemą. Pasak Vokietijos kariuomenės, tai reiškia, kad pirmieji sistemos elementai – radiolokatorius, paleidimo įrenginiai ir apmokytas personalas – dabar jau veikia ir gali pradėti riboto masto apsaugos operacijas.
„Taip mes apsaugome ne tik save, bet ir savo partneres. Stipriname NATO Europos ramstį ir įgyvendiname NATO planavimo tikslą“, – sakė B. Pistoriusas ir pridūrė, kad Vokietija prisiima atsakomybę.
B. Pistoriusas padėkojo Izraeliui ir JAV, kartu sukūrusioms sistemą, taip pat kariams ir civiliams darbuotojams už jų pastangas. Ministras taip pat pabrėžė, kad sutartis dėl sistemos įsigijimo buvo pasirašyta tik prieš dvejus metus.
Sistema pirmą kartą suteiks Vokietijai galimybę aptikti ir perimti atlekiančias balistines raketas daugiau nei 100 km aukštyje, veiksmingai neutralizuodama grėsmes viršutiniame atmosferos sluoksnyje ir artimajame kosmose – tai galimybė, kurios anksčiau nebuvo. Holcdorfo aviacijos bazė yra pirmoji iš trijų planuojamų „Arrow“ bazių Vokietijoje.
