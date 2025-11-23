 
Kalendorius
Lapkričio 23 d., sekmadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis

Visiška panika – Dnipras atakuotas dronais: liepsnoja namas, yra sužeistų

2025-11-23 08:49 / šaltinis: ELTA
2025-11-23 08:49

Dnipro mieste dėl rusų dronų smūgių užsidegė daugiaaukštis gyvenamasis pastatas ir privatus namas, praneša „Ukrinform“.

Dronų ataka Dnipro mieste: dega daugiaaukštis, pranešama apie sužeistuosius (nuotr. SCANPIX)

Dnipro mieste dėl rusų dronų smūgių užsidegė daugiaaukštis gyvenamasis pastatas ir privatus namas, praneša „Ukrinform“.

REKLAMA
1

„Priešas užpuolė regioną dronais. Dnipre kilo gaisrai daugiaaukščiame pastate ir privačiame name. Pagal preliminarią informaciją, yra sužeistųjų“, – platformoje „Telegram“ rašė Dnipropetrovsko srities valstybinės administracijos vadovas Vladyslavas Haivanenko.

Be to, Vasylkivkos bendruomenėje užsidegė privatus namas, informacija tikrinama, pridūrė jis.

Anksčiau buvo pranešta, kad Dnipre gaudžiant oro pavojaus sirenoms buvo girdimi sprogimai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų