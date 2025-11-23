Visiška panika – Dnipras atakuotas dronais: liepsnoja namas, yra sužeistų

„Priešas užpuolė regioną dronais. Dnipre kilo gaisrai daugiaaukščiame pastate ir privačiame name. Pagal preliminarią informaciją, yra sužeistųjų“, – platformoje „Telegram“ rašė Dnipropetrovsko srities valstybinės administracijos vadovas Vladyslavas Haivanenko.
Be to, Vasylkivkos bendruomenėje užsidegė privatus namas, informacija tikrinama, pridūrė jis.
Anksčiau buvo pranešta, kad Dnipre gaudžiant oro pavojaus sirenoms buvo girdimi sprogimai.
