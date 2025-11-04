Vienu šūviu: pareigūnas išgelbėjo 7-metį, kurio gyvybei grėsė mirtinas pavojus

Vaizdai, nufilmuoti sekmadienio popietę netoli Tampos (JAV), parodė, kaip 25-erių Hillsborough apygardos šerifo pavaduotojas Anthony Gonzalezas, išgirdęs 7-erių berniuko pagalbos prašymus, išspyrė miegamojo duris.
A. Gonzalezas rado vyrą, apsivilkusį neperšaunamą liemenę ir „pasipuošusį“ motociklininko šalmu, kuris laikė peilį prie berniuko gerklės – vyras atsisakė paklusti, kai šerifo pavaduotojas ištiesė ginklą ir liepė jam numesti ginklą.
Po kelių įspėjimų A. Gonzalezas paleido vienintelį šūvį ir užmušė užpuoliką. Teigiama, kad nusikaltėlis dar buvo nugabentas į ligoninę, bet neišgyveno.
Vėliau įtariamasis buvo identifikuotas kaip 27-erių Mario Camacho, kuris laikė peilį prie savo jaunesniojo brolio gerklės ir jį smaugė.
Vienas iš šeimos narių dėl bauginančio užpuolimo iškvietė policiją, ir A. Gonzalezas su savo komanda reagavo į iškvietimą.
Kūno kameros vaizdas rodo kambaryje su vaiku užsibarikadavusį asmenį, siekiantį baltai juodo taškuoto daikto, o fone matomi kiti daiktai.
Po šūvio A. Gonzalezas greitai ištraukė berniuką ir patraukė į saugią vietą.
Pagal standartines vietos policijos procedūras pareigūnas buvo nušalintas nuo darbo su išmokamu pilnu atlyginimu, kol vyksta šūvio „tikslingumo“ tyrimas.
