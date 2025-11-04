 
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Vienu šūviu: pareigūnas išgelbėjo 7-metį, kurio gyvybei grėsė mirtinas pavojus

2025-11-04 17:19 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-04 17:19

Vienu šūviu: pareigūnas išgelbėjo 7-metį, kurio gyvybei grėsė pavojus (nuotr. gamintojo)

Šokiruojantys kūno kameros vaizdai rodo, kaip Floridos policininkas, kilus grėsmei vaiko gyvybei, nedvejodamas vieninteliu šūviu į galvą nušovė peilį rankoje laikantį ir neadekvačiai besielgiantį asmenį. Vėliau paaiškėjo, kad tai buvo berniuko brolis, kuris jį smaugė ir laikė pridėjęs peilį prie kaklo, o policiją iškvietė išsigandę artimieji.

0

Vaizdai, nufilmuoti sekmadienio popietę netoli Tampos (JAV), parodė, kaip 25-erių Hillsborough apygardos šerifo pavaduotojas Anthony Gonzalezas, išgirdęs 7-erių berniuko pagalbos prašymus, išspyrė miegamojo duris.

A. Gonzalezas rado vyrą, apsivilkusį neperšaunamą liemenę ir „pasipuošusį“ motociklininko šalmu, kuris laikė peilį prie berniuko gerklės – vyras atsisakė paklusti, kai šerifo pavaduotojas ištiesė ginklą ir liepė jam numesti ginklą.

Po kelių įspėjimų A. Gonzalezas paleido vienintelį šūvį ir užmušė užpuoliką. Teigiama, kad nusikaltėlis dar buvo nugabentas į ligoninę, bet neišgyveno.

Vėliau įtariamasis buvo identifikuotas kaip 27-erių Mario Camacho, kuris laikė peilį prie savo jaunesniojo brolio gerklės ir jį smaugė.

Vienas iš šeimos narių dėl bauginančio užpuolimo iškvietė policiją, ir A. Gonzalezas su savo komanda reagavo į iškvietimą.

Kūno kameros vaizdas rodo kambaryje su vaiku užsibarikadavusį asmenį, siekiantį baltai juodo taškuoto daikto, o fone matomi kiti daiktai.

Po šūvio A. Gonzalezas greitai ištraukė berniuką ir patraukė į saugią vietą.

Pagal standartines vietos policijos procedūras pareigūnas buvo nušalintas nuo darbo su išmokamu pilnu atlyginimu, kol vyksta šūvio „tikslingumo“ tyrimas.

