Viena šalis ruošiasi ciklonui „Arnab“: evakuojami gyventojai

Indijos meteorologijos departamento (IMD) antradienio pranešime sakoma, kad ciklonas Arnab pakrantę pasieks kaip labai smarkus ciklonas, vėjo gūsių greitis sieks iki 140 km/val.
Ciklonai, Šiaurės Atlante vadinami uraganais, o Ramiajame vandenyne – taifūnais, yra nuolatinė grėsmė Bengalijos įlankos ir šiaurinės Indijos vandenyno dalies regionams. Tačiau audrų sezoną dar labiau sustiprino klimato reiškinys El Ninjo, sukėlęs precedento neturintį atšilimą.
Tuo metu kaimynėje Šri Lankoje dėl perspėjimų apie smarkias liūtis uždarytos mokyklos. Šalies meteorologijos departamentas įspėjo, kad audros gali sukelti staigius potvynius ir purvo nuošliaužas.
Kolombo nelaimių valdymo centro duomenimis, kariuomenei paskelbta parengtis.
Ciklonas gali sukelti potvynius
Indijos meteorologijos tarnyba prognozuoja, kad ciklonas gali visiškai sugriauti namus šiaudiniais stogais, sukelti potvynius, išversti elektros ir ryšių stulpus bei smarkiai apgadinti dar laukuose augančius pasėlius.
Andra Pradešo vyriausiasis ministras Nara Chandrababu Naidu nurodė nuolat stebėti cikloną ir iš anksto imtis atsargumo priemonių, pirmadienį pranešė jo biuras.
Vietos žiniasklaida pranešė, kad Andra Pradešo pareigūnai nurodė evakuoti gyventojus iš žemumų ir kai kuriuose rajonuose nuo antradienio iki šeštadienio uždarė visas švietimo įstaigas.
Dienraščio „The Indian Express“ duomenimis, iš potencialiai pavojingų vietovių į ligonines perkelta daugiau kaip 4 700 nėščiųjų.
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