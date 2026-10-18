Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis

Tragedija Indijoje: per spūstį žuvo 19 žmonių, dar dešimtys buvo sužeisti

2026-10-18 12:29 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-18 12:29
Pridėkite kaip šaltinį Google

Indijos rytuose šeštadienį per hinduistų religinį renginį staiga prasidėjus lietui kilusioje spūstyje žuvo mažiausiai 19 žmonių, o dar maždaug dvi dešimtys buvo sužeisti, pranešė pareigūnai ir Indijos žiniasklaida.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

Indijos rytuose šeštadienį per hinduistų religinį renginį staiga prasidėjus lietui kilusioje spūstyje žuvo mažiausiai 19 žmonių, o dar maždaug dvi dešimtys buvo sužeisti, pranešė pareigūnai ir Indijos žiniasklaida.

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

Vakarų Bengalijos valstijos vyriausybės vadovas Suvendhu Adhikari žurnalistams sakė, kad tarp žuvusiųjų yra septynerių metų mergaitė. Pasak jo, per spūstį prie paviljono Kolkatos mieste vykusiame hinduistų Durga Pudžos festivalyje dar 25 žmonės buvo sužeisti.

REKLAMA

„Kol kas nustatyta šešių žuvusiųjų tapatybė“, – sakė S. Adhikari.

Medikai į ligoninę gabeno sužeistuosius

Įvykio vietoje buvęs aukšto rango policijos pareigūnas AFP sakė, kad naktį prasidėjus lietui po pasigirdusio pranešimo kilo „sambrūzdis“.

„Prie paviljono laukusi minia pradėjo stumdytis, veržtis į priekį, žmonės griuvo ant žemės ir kilo spūstis“, – pasakojo jis.

REKLAMA
REKLAMA

Vėliau medikai neštuvais į vietos ligoninę gabeno sužeistuosius, tarp kurių buvo ir vienas policijos pareigūnas. Keli aukų artimieji verkė ir guodė vieni kitus, gedėdami žuvusių artimųjų.

Ministras pirmininkas Narendra Modi trumpame pareiškime socialiniame tinkle „Facebook“ sureagavo į tragediją.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Spūstis Kolkatoje kelia didelį liūdesį. Reiškiu užuojautą žuvusiųjų šeimoms. Linkiu sužeistiesiems kuo greičiau pasveikti“, – rašė jis.

„Vakarų Bengalijos vyriausybė teikia visą įmanomą pagalbą nukentėjusioms šeimoms“, – pridūrė Indijos premjeras.

REKLAMA

Iš pradžių S. Adhikari pranešė apie 17 žuvusiųjų. Vėliau naujienų agentūra „Press Trust of India“ (PTI), remdamasi naujesniu jo pareiškimu, pranešė, kad aukų skaičius padidėjo dviem – iki 19.

PTI duomenimis, devynių žuvusiųjų palaikai jau perduoti jų šeimoms.

Agentūra taip pat pranešė, kad policija paėmė festivalio vaizdo stebėjimo kamerų įrašus, o valdžios institucijos imsis veiksmų prieš asmenis, kurie, sprendžiant iš įrašų, galėjo netinkamai atlikti savo pareigas užtikrindami minios kontrolę.

REKLAMA

Pasak laikraščio „The Indian Express“, prieš spūstį nufilmuotuose vaizdo įrašuose matyti didelės žmonių minios, laukiančios prie įėjimo į paviljoną. Šioje vietoje yra siauri praėjimai, kuriais vienu metu gali eiti tik keli žmonės.

Indijoje per masinius renginius, pavyzdžiui, religinius festivalius, dėl prasto organizavimo ir saugumo reikalavimų nesilaikymo gana dažnai kyla mirtinų spūsčių.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Praėjusiais metais per spūstį Indijos Kumb Melos religinėje šventėje žuvo 30 žmonių, dar keli buvo sužeisti. Tais pačiais metais Bengalūre per vietos kriketo komandos pirmojo triumfo Indijos aukščiausiojoje lygoje šventę spūstyje žuvo 11 sirgalių.

Tais pačiais metais pietinėje Tamil Nadu valstijoje per populiaraus aktoriaus, tapusio politiku, rinkimų kampanijos mitingą kilus spūsčiai žuvo 36 žmonės.

2024 m. šiaurinėje Utar Pradešo valstijoje per hinduistų religinį susibūrimą žuvo 121 žmogus.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų