Tragedija Indijoje: per spūstį žuvo 19 žmonių, dar dešimtys buvo sužeisti

Vakarų Bengalijos valstijos vyriausybės vadovas Suvendhu Adhikari žurnalistams sakė, kad tarp žuvusiųjų yra septynerių metų mergaitė. Pasak jo, per spūstį prie paviljono Kolkatos mieste vykusiame hinduistų Durga Pudžos festivalyje dar 25 žmonės buvo sužeisti.
„Kol kas nustatyta šešių žuvusiųjų tapatybė“, – sakė S. Adhikari.
Medikai į ligoninę gabeno sužeistuosius
Įvykio vietoje buvęs aukšto rango policijos pareigūnas AFP sakė, kad naktį prasidėjus lietui po pasigirdusio pranešimo kilo „sambrūzdis“.
„Prie paviljono laukusi minia pradėjo stumdytis, veržtis į priekį, žmonės griuvo ant žemės ir kilo spūstis“, – pasakojo jis.
Vėliau medikai neštuvais į vietos ligoninę gabeno sužeistuosius, tarp kurių buvo ir vienas policijos pareigūnas. Keli aukų artimieji verkė ir guodė vieni kitus, gedėdami žuvusių artimųjų.
Ministras pirmininkas Narendra Modi trumpame pareiškime socialiniame tinkle „Facebook“ sureagavo į tragediją.
„Spūstis Kolkatoje kelia didelį liūdesį. Reiškiu užuojautą žuvusiųjų šeimoms. Linkiu sužeistiesiems kuo greičiau pasveikti“, – rašė jis.
„Vakarų Bengalijos vyriausybė teikia visą įmanomą pagalbą nukentėjusioms šeimoms“, – pridūrė Indijos premjeras.
Iš pradžių S. Adhikari pranešė apie 17 žuvusiųjų. Vėliau naujienų agentūra „Press Trust of India“ (PTI), remdamasi naujesniu jo pareiškimu, pranešė, kad aukų skaičius padidėjo dviem – iki 19.
PTI duomenimis, devynių žuvusiųjų palaikai jau perduoti jų šeimoms.
Agentūra taip pat pranešė, kad policija paėmė festivalio vaizdo stebėjimo kamerų įrašus, o valdžios institucijos imsis veiksmų prieš asmenis, kurie, sprendžiant iš įrašų, galėjo netinkamai atlikti savo pareigas užtikrindami minios kontrolę.
Pasak laikraščio „The Indian Express“, prieš spūstį nufilmuotuose vaizdo įrašuose matyti didelės žmonių minios, laukiančios prie įėjimo į paviljoną. Šioje vietoje yra siauri praėjimai, kuriais vienu metu gali eiti tik keli žmonės.
Indijoje per masinius renginius, pavyzdžiui, religinius festivalius, dėl prasto organizavimo ir saugumo reikalavimų nesilaikymo gana dažnai kyla mirtinų spūsčių.
Praėjusiais metais per spūstį Indijos Kumb Melos religinėje šventėje žuvo 30 žmonių, dar keli buvo sužeisti. Tais pačiais metais Bengalūre per vietos kriketo komandos pirmojo triumfo Indijos aukščiausiojoje lygoje šventę spūstyje žuvo 11 sirgalių.
Tais pačiais metais pietinėje Tamil Nadu valstijoje per populiaraus aktoriaus, tapusio politiku, rinkimų kampanijos mitingą kilus spūsčiai žuvo 36 žmonės.
2024 m. šiaurinėje Utar Pradešo valstijoje per hinduistų religinį susibūrimą žuvo 121 žmogus.
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