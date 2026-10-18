„Partizan“ vidurio puolėjas dėl traumos nežais prieš Kauno „Žalgirį“

Skelbiama, kad dėl šlaunies traumos 32 metų 213 cm ūgio Tonye Jekiri negalės rungtyniaus bent dvi savaites.
Nigerietis praleis Belgrado derbį Eurolygoje, taip pat išvykoje maču su Vilerbano ASVEL bei Kauno „Žalgiriu“ spalio 30-ąją dieną.
T.Jekiri šiame Eurolygos sezone per 17 minučių įmeta 10,2 taško, atkovoja 3,8 kamuolio, atlieka 1,2 rezultatyvaus perdavimo ir renka 13,7 naudingumo balo.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.
REKLAMA