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TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Indijoje suimti 2 „Tarakonų liaudies partijos“ lyderiai

2026-10-14 17:25 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-14 17:25
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Indijoje trečiadienį penkioms dienoms sulaikyti du jaunimo vadovaujamo judėjimo „Tarakonų liaudies partija“ (CJP) lyderiai, policijai griežtinant priemones prieš protestus dėl rinkimų komisijos veiklos.

Indijoje tęsiasi protestai dėl rinkėjų sąrašų peržiūros EPA
GALERIJA (4)

Indijoje trečiadienį penkioms dienoms sulaikyti du jaunimo vadovaujamo judėjimo „Tarakonų liaudies partija“ (CJP) lyderiai, policijai griežtinant priemones prieš protestus dėl rinkimų komisijos veiklos.

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CJP aktyvistai ir opozicinės partijos, nepaisydami sugriežtintų saugumo priemonių, reikalauja Indijos vyriausiojo rinkimų komisaro atsistatydinimo. Jie kaltina rinkimų komisiją manipuliuojant rinkėjų sąrašais, siekiant padėti ministro pirmininko Narendros Modi valdančiajai partijai.

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Rinkimų komisija, prižiūrinti balsavimą daugiausia gyventojų turinčioje pasaulio valstybėje, neigia padariusi kokių nors pažeidimų.

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Delio policija pranešė, kad 30 metų CJP lyderis Ashutoshas Ranka ir 27 metų Sauravas Dasas buvo sulaikyti dėl „įtariamų pakartotinių mėginimų trikdyti viešąją tvarką ir pažeisti įstatymus“.

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Po penkių dienų jų sulaikymas gali būti pratęstas, jie gali būti paleisti už užstatą arba išlaisvinti.

Antradienį abu aktyvistai peršoko apsauginius atitvarus ir iškėlė nacionalinę vėliavą Džantar Mantare – jau kelis dešimtmečius protestams naudojamoje vietoje, kurioje policija dabar uždraudė rinktis.

„Taip pat buvo atsižvelgta į jų įtariamus mėginimus per socialinius tinklus kurstyti kitus žmones imtis panašių neteisėtų veiksmų“, – teigė policija.

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Sostinės centre esanti Džantar Mantaro teritorija jau kelias dienas aptverta geltonais metaliniais atitvarais, prie jos budi saugumo pajėgos.

Pirmadienį Delio policija pranešė išbraukusi šią vietą iš oficialiai leidžiamų protestų vietų sąrašo.

„Ne nusikaltimas“

Protestų lyderius palaikė opozicijos lyderis parlamente Rahulas Gandhis iš Kongreso partijos.

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„Mojuoti trispalve vėliava per taikų protestą Džantar Mantare nėra nusikaltimas, – socialiniuose tinkluose rašė jis. – Sodinti už tai jaunus žmones į kalėjimą yra bailumo aktas.“

Trečiadienį mieste vyko ir mažesnės demonstracijos, o policija sulaikinėjo protestuotojus ir sodino juos į autobusus.

CJP įkūrėjas Abhijeetas Dipke paragino žmones penktadienį susirinkti Konot Pleiso rajone, netoli Džantar Mantaro.

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„O tie, kurie negali atvykti į Delį, surenkite eitynes savo miestuose ir pasakykite šiems žmonėms [...], kad mūsų vėliava yra mūsų pasididžiavimas ir mojuoti ja nėra nusikaltimas“, – socialiniuose tinkluose sakė A. Dipke.

Anksčiau jis pareiškė, kad A. Ranka ir S. Dasas „parodė visai šaliai, jog vienintelis būdas pasipriešinti tokiam engėjui kaip Modi – niekada nenusileisti, kad ir kokios būtų pasekmės“.

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Žmogaus teisių gynėjai ir kritikai teigia, kad per daugiau kaip dešimtmetį valdžioje N. Modi vyriausybė susilpnino demokratines laisves. Jie nurodo spaudimą žurnalistams, pilietinės visuomenės organizacijoms ir politiniams oponentams. Vyriausybė šiuos kaltinimus atmeta.

Organizacija „Human Rights Watch“ trečiadienį pareiškė, kad Indijos vyriausybė privalo užtikrinti piliečių teisę taikiai protestuoti.

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„Modi vyriausybė turėtų liautis sodinusi jaunus protestuotojus į kalėjimą ir verčiau pradėti su jais dialogą, kad būtų išspręstos problemos dėl teisės balsuoti ir rinkimų sąžiningumo“, – sakoma organizacijos pareiškime.

„Jie man smogė“

Protestuotoja Atira, nurodžiusi tik savo vardą, trečiadienį sakė, kad buvo nuvežta į sulaikymo centrą ir ten sumušta policijos pareigūnų.

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„Jie man smogė čia, – per spaudos konferenciją Delyje sakė Atira, rodydama į savo veidą. Šalia jos stovėjo R. Gandhis. – Maldavau jų liautis, bet tada jie pradėjo spardyti man į lytinius organus, pilvo apačią ir nugarą. Jie nelaikė manęs žmogumi.“

AFP negalėjo iš karto patikrinti šių teiginių.

Praėjusiais metais pradėjus peržiūrėti rinkėjų sąrašus, iš jų buvo išbraukta daugiau kaip 133 mln. pavardžių, praneša žiniasklaida. Kritikai teigia, kad ši procedūra neproporcingai palietė mažumas, ypač musulmonus.

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Rinkimų institucijos tvirtina, kad šia priemone siekta pašalinti pasikartojančius, mirusių asmenų ir suklastotus įrašus.

N. Modi vadovaujamos hinduistų nacionalistinės partijos „Bharatiya Janata“ (BJP) nariai jau seniai tvirtina, kad į Indijos rinkėjų sąrašus apgaulės būdu buvo įtraukta daug dokumentų neturinčių musulmonų migrantų iš kaimyninio Bangladešo.

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Vidaus reikalų ministras Amitas Shahas, įtakingas N. Modi bendražygis, sumenkino protestus, pavadindamas juos vietinio pobūdžio, ir apkaltino R. Gandhį įgyvendinant „veiksmų planą įsibrovėliams apsaugoti“.

„Indijos žmonės nepasiduos jūsų apgaulei“, – sakė jis, prognozuodamas, kad per kitus visuotinius rinkimus, numatytus 2029 m., valdančioji partija iškovos „triuškinamą daugumą“.

(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Indijoje tęsiasi protestai dėl rinkėjų sąrašų peržiūros

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