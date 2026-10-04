Žinia iš Indijos – sieks didesnio vaidmens Rusijos ir Ukrainos derybose

„Mūsų pozicija dėl šio konflikto yra labai aiški – norėtume, kad šis konfliktas baigtųsi, ir manome, jog tam reikės dialogo ir diplomatijos“, – Miuncheno saugumo konferencijos renginyje Naujajame Delyje sakė S. Jaishankaras.
„Jau daugelį metų už tai pasisakome, o pastaraisiais mėnesiais neapsiribojame vien pasisakymais ir šiuo klausimu kalbamės tiek su Rusija, tiek su Ukraina“, – nurodė jis.
Jaishankaras lankėsi Ukrainoje
S. Jaishankaras teigė, kad Indija „stengiasi būti naudinga, pradedant nuo laivybos saugumo Juodojoje jūroje“.
Tačiau, pasak jo, Indija taip pat „žengia toliau“, be kita ko, diskutuodama apie grūdų ir energijos išteklių eksportą bei „nepuolimo galimybes“.
„Šie pokalbiai šiuo metu tęsiasi“, – pridūrė jis.
S. Jaishankaras rugsėjį pirmą kartą savarankiškai lankėsi Ukrainoje.
Indijos ministras pirmininkas Narendra Modi ir Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas palaiko glaudžius ryšius, o rugsėjį abu lyderiai susitiko Naujajame Delyje.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį pareiškė, kad Jungtinės Valstijos nori tarpininkauti rengiant naują Ukrainos ir Rusijos derybų dėl jau ketverius su puse metų vykstančio karo pabaigos raundą ir siekia, jog jis įvyktų iki spalio pabaigos.
JAV vadovaujamos taikos pastangos iš esmės įstrigo, nes Vašingtono dėmesys nukrypo į karą su Iranu, o Ukraina teigia, kad Rusija sustiprino oro atakas visoje karo nuniokotoje šalyje.
Ankstesniuose derybų raunduose nebuvo padaryta apčiuopiama pažanga siekiant taikos, o Maskva nenori atsisakyti savo maksimalistinių sąlygų karui užbaigti.
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