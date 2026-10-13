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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Konfliktas tarp lietuvių dėl karo Ukrainoje baigėsi tragiškai: gresia 15 metų kalėjimo

2026-10-13 17:13 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-13 17:13
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Ispanijoje 51 metų lietuvį, įtariama, pasmaugė kitas lietuvis grumtynių metu, praneša „SUR in English“.

Ispanijos policija (nuotr. stop kadras)

Ispanijoje 51 metų lietuvį, įtariama, pasmaugė kitas lietuvis grumtynių metu, praneša „SUR in English“.

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Antradienį, spalio 13 d., kaltinamasis stos prieš Valensijos provincijos teismą, o prokurorai prašo skirti jam 15 metų laisvės atėmimo bausmę už neatsargią žmogžudystę, taikant sunkinančią aplinkybę – pasinaudojimą savo fiziniu pranašumu. Iki šiol kaltinamasis nuosekliai neigia atsakomybę.

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Nužudymu kaltinamas lietuvis pripažįsta, kad jie gėrė ir, būdami apsvaigę nuo alkoholio, ginčijosi dėl smulkmenų. Tačiau jo versija, kurią jis, kaip tikimasi, pateiks prisiekusiųjų teismui, yra tokia, kad auka jau buvo mirusi, kai jis pabudo. Todėl jis dėl nužudymo kaltina trečiąjį asmenį.

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Gėrė keletą valandų

Įvykiai, kurie šią savaitę bus nagrinėjami teisme, įvyko 2023 m. liepos mėnesį. Liepos 8 d. vakare kaltinamasis su savo partnere nuvyko į namą Turise. Kartu su dviem kitais vyrais, kurie buvo tame name, jie vartojo alkoholį keletą valandų.

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Vakaro metu kaltinamasis ir auka keletą kartų karštai ginčijosi dėl karo Ukrainoje, taip pat dėl asmeninių reikalų ir romantiškų santykių.

Nuo to momento liudijimai nesutampa dėl to, kas ir kada nuėjo miegoti. Prokuratūra tvirtina, kad anksti ryte kaltinamasis ir auka vis dar gėrė namo viduje. Jie teigia, kad tada vyrai susimušė tarpusavyje ir sudaužė virtuvės stalą bei kitą stalą terasoje.

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Atsižvelgdama į jų agresyvų elgesį, kaltinamojo partnerė išėjo iš namų ir nuėjo miegoti į automobilį, palikdama abu vyrus vienus. Jie toliau mušėsi svetainėje, o trečiasis vyras, kaip teigiama, miegojo savo miegamajame.

Liudytojas miegojo

Apie 6.50 val. ryto kaltinamasis ir auka vėl pradėjo ginčytis. Paskutinio ginčo metu, kaip įtariama, kaltinamasis smogė aukai kelis kartus – į galvą ir kūną. Tada, parvertęs jį ant grindų, remiantis tyrimu, kaltinamasis veikė „ketindamas atimti jam gyvybę“, sugriebė auką už kaklo ir pasmaugė jį iki mirties.

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Tariamai įvykdęs nusikaltimą ir supratęs, kad auka negyva, kaltinamasis nuėjo į miegamąjį, kur miegojo kitas vyras. Jis jį pažadino smogdamas į veidą ir prisipažino, kad nužudė auką.

Liudytojas išėjo iš miegamojo ir svetainėje rado savo tautietį lietuvį gulintį nejudantį. Jis išbėgo iš namų, pasakydamas kaltinamajam, kad skambins policijai. Kol atvyko pareigūnai, kaltinamasis paliko namą, nuėjo prie savo automobilio, kuriame miegojo jo partnerė, ir išvažiavo iš miestelio.

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Muštynių aplinkybės

Toksikologų tyrimai parodė, kad miręs lietuvis buvo stipriai apsvaigęs – jo kraujyje nustatytas 3,14 promilės girtumas. Prokuratūra remiasi šia aplinkybe, siekdama kaltinamam lietuviui pritaikyti sunkinančią aplinkybę – fizinio pranašumo panaudojimą.

Civilinės atsakomybės klausimu prokuroras prašo priteisti 125 tūkst. eurų kompensaciją aukos žmonai ir dar 70 tūkst. eurų – jo sūnui. Gynyba neigia, kad kaltinamasis įvykdė žmogžudystę, ir teigia, kad jis buvo apsvaigęs nuo per didelio alkoholio kiekio.

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Nesuprantu
Nesuprantu
2026-10-13 18:28
Durniai už kažkokia Ukraina mušasi nu proto nerasta
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