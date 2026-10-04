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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Stichija smogė Ispanijai: liūtys pasiglemžė kelias gyvybes

2026-10-04 15:44 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-04 15:44
Pridėkite kaip šaltinį Google

Šiaurės rytų Ispanijoje netoli Barselonos dėl smarkių liūčių žuvo ir dingo be žinios keli žmonės, sekmadienį pranešė pareigūnai.

Europą siaubia liūtys ir potvyniai: Ispanijoje jau dingo 2 žmonės, o Lenkija skelbia pavojų SCANPIX

Šiaurės rytų Ispanijoje netoli Barselonos dėl smarkių liūčių žuvo ir dingo be žinios keli žmonės, sekmadienį pranešė pareigūnai.

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Jie perspėjo, kad ekstremalūs orai slenka į šiaurę, kaimyninės Cheronos provincijos link.

Perspėjo dėl potvynių

Pareigūnai perspėjo dėl potvynių Cheronoje, esančioje tarp Barselonos ir sienos su pietvakarių Prancūzija, ir ragino gyventojus likti namuose aplink Ridauros ir Daro upes, kurios išsiliejo iš krantų.

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Šį savaitgalį nesiliaujančios liūtys ir audros nusiaubė rytų Ispaniją bei dalį centrinio Kastilijos-La Mančos regiono, kur šeštadienį dėl to mirė 102 metų moteris.

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Ispanijos meteorologijos tarnyba (AEMET) pranešė, kad Barselonos regione sekmadienį apie vidurdienį audros ėmė rimti, tačiau traukiasi į šiaurę.

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„Yra dvi aukos ir mažiausiai vienas dingęs asmuo“, – spaudos konferencijoje sakė Katalonijos regiono ugniagesių tarnybos vadovas Davidas Borrellis (Davidas Borelis).

Vienas žmogus žuvo Torderos kempinge sugriuvus sienai, o kitas nuskendo užlietame garaže Montornes del Valjese – abu šie miesteliai yra Barselonos provincijoje, šiaurės rytų Ispanijoje.

Naktį gelbėjimo tarnybos suteikė pagalbą keliems žmonėms, įstrigusiems transporto priemonėse dėl gatvių potvynių Granoljerse, į šiaurę nuo Barselonos, ir kitur.

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Didžiausios rizikos zonose pareigūnai atšaukė viešuosius renginius.

Ministras pirmininkas Pedro Sanchezas (Pedras Sančesas) sekmadienį pareiškė, kad padėtis Katalonijoje išlieka labai sudėtinga.

Jis paragino vietos gyventojus vengti nebūtinų kelionių ir vadovautis gelbėjimo tarnybų nurodymais, pakartodamas Katalonijos regiono vadovo Salvadoro Illos (Salvadoro Iljos) patarimus.

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Gelbėjimo tarnybos nurodė, kad keliose Barselonos regiono vietose iškrito daugiau kaip 200 mm kritulių.

Mokslininkų teigimu, žmogaus sukelta klimato kaita stiprina Viduržemio jūros audras, kurios rudenį paprastai talžo rytų Ispaniją, nes vasarą jūra sugeria vis daugiau šilumos, todėl didėja garavimas ir smarkėja liūtys.

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