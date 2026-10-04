Dalyje Ispanijos – smarkios audros: Katalonijoje užtvindytos gatvės

Netoli Barselonos esančiame Ljobregato l’Hospitaleto mieste užfiksuotuose vaizduose matyti užtvindytos gatvės ir iki kelių vandenyje stovintys žmonės.
Laikraščio „La Vanguardia“ duomenimis, regiono ugniagesiai per naktį sulaukė daugiau kaip 1 tūkst. iškvietimų.
Dauguma iškvietimų buvo susiję su užtvindytais rūsiais ir kitomis patalpomis bei nuvirtusiais medžiais, nurodė laikraštis. Ugniagesiams taip pat teko gelbėti automobiliuose įstrigusius vairuotojus.
Institucijų teigimu, dėl smarkių liūčių potvyniai kilo ir Bilbao miesto apylinkėse, kur buvo užtvindyti keliai.
Ispanijos žiniasklaida taip pat pranešė, kad šeštadienį per audras Kastilijos-La Mančos regione esančiame Madrigero miestelyje savo namuose nuskendo 102 metų moteris.
Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sanchezas platformoje „X“ pareiškė užuojautą moters artimiesiems.
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