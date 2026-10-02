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Nukentėjote nuo vasarą praūžusios audros? Jau išmokamos kompensacijos – skelbia sumas

2026-10-02 07:31 / šaltinis: ELTA
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2026-10-02 07:31
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Po rugpjūtį Lietuvoje praūžusios audros „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) sulaukė beveik 11,5 tūkst. gyventojų prašymų atlyginti dėl elektros tiekimo sutrikimų patirtus nuostolius. Bendrovė jau išnagrinėjo 3 tūkst. prašymų ir gyventojams išmokėjo beveik 370 tūkst. eurų kompensacijų. 

Zarasų ir Anykščių krašte praūžusi audra (nuotr. Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos)
GALERIJA (16)

Po rugpjūtį Lietuvoje praūžusios audros „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) sulaukė beveik 11,5 tūkst. gyventojų prašymų atlyginti dėl elektros tiekimo sutrikimų patirtus nuostolius. Bendrovė jau išnagrinėjo 3 tūkst. prašymų ir gyventojams išmokėjo beveik 370 tūkst. eurų kompensacijų. 

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„Po rugpjūčio audros iki šiol esame gavę beveik 11,5 tūkst. prašymų dėl tiesioginių nuostolių atlyginimo. Klientų pateiktos informacijos ir dokumentų vertinimas vyksta etapais, todėl sprendimai priimami nuosekliai“, – Eltai teigė ESO atstovė ryšiams su visuomene Rasa Juodkienė.

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Anot jos, artimiausias kompensacijų mokėjimas numatytas spalio 5 dieną – tuomet dar 1,2 tūkst. klientų bus išmokėta beveik 135 tūkst. eurų. 

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Po šio mokėjimo bendra išmokėtų kompensacijų suma viršys 500 tūkst. eurų.

ESO: po audros jau išmokėta beveik 0,4 mln. eurų kompensacijų, gauta 11,5 tūkst. prašymų

Teigiama, jog daugiausia prašymų ESO sulaukė iš Anykščių, Utenos, Kauno ir Molėtų miestų bei rajonų savivaldybių, kur elektros tiekimo atnaujinimas po audros užtruko ilgiausiai.

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Pasak R. Juodkienės, didžioji prašymų dalis buvo susijusi su sugedusių ar vartoti nebetinkamų maisto produktų nuostoliais.

„Dažniausiai gyventojai prašė kompensuoti nuostolius dėl sugedusių ar vartoti nebetinkamų maisto produktų. Tokie prašymai sudarė beveik pusę visų kreipimųsi. Taip pat panaši dalis klientų kreipėsi atlyginti išlaidas generatorių nuomai ar įsigijimui. Kur kas mažesnę dalį sudarė išlaidos apgyvendinimui ar kitiems poreikiams, patirtiems dėl užsitęsusio elektros energijos tiekimo sutrikimo“, – teigė ji.

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Vidutinė išmokėta kompensacija siekia 136 eurus.

Apie 41 proc. visų prašymų sudarė gyventojų prašymai, kuriuose deklaruota nuostolių suma viršijo 220 eurų. Iš jų daugiau kaip 2,1 tūkst. prašymų buvo dėl didesnių nei 440 eurų nuostolių.

ELTA primena, kad rugpjūčio 22 d. Lietuvą užklupusios audros piko metu elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau kaip 268 tūkst. ESO klientų. 

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Ekstremaliajai situacijai suvaldyti buvo pasitelkta daugiau kaip 400 operatyvinių brigadų ir per 1 tūkst. darbuotojų.

Vyriausybė taip pat pritarė vadinamajam „audrų paketui“, kuriame iki 2030 m. numatomi elektros tinklo kabeliavimo, medžių šalinimo ir generatorių pajėgumų didinimo planai, skirti mažinti būsimų stichijų poveikį.

indeliai.lt

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