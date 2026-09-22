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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Po audrų elektros tinklai bus atstatyti greičiau – Lietuva galės efektyviau pasitelkti kaimyninių šalių pagalbą

2026-09-22 13:55 / šaltinis: ELTA
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2026-09-22 13:55
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Nuo lapkričio Lietuvos elektros ir gamtinių dujų perdavimo bei skirstymo sistemų operatoriai avarijų, sutrikimų ar ekstremaliųjų įvykių atvejais galės operatyviai pasitelkti kitų Europos Sąjungos (ES) valstybių energetikos bendrovių pagalbą.

Audra Vilniuje (nuotr. BNS)
GALERIJA (16)

Nuo lapkričio Lietuvos elektros ir gamtinių dujų perdavimo bei skirstymo sistemų operatoriai avarijų, sutrikimų ar ekstremaliųjų įvykių atvejais galės operatyviai pasitelkti kitų Europos Sąjungos (ES) valstybių energetikos bendrovių pagalbą.

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Seimas antradienį priėmė tai numatančias Energetikos įstatymo pataisas. Už jas balsavo 96 Seimo nariai, balsavusių prieš nebuvo, susilaikė 3.

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Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakcijos nario Algirdo Butkevičiaus ir kitų parlamentarų inicijuotos pataisos numato, kad Lietuvos elektros ir gamtinių dujų perdavimo bei skirstymo sistemų operatoriai, siekdami atkurti energijos perdavimą, skirstymą ar tiekimą, galės bendradarbiauti su analogiškomis kitų ES valstybių įmonėmis.

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(16 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Audra Vilniuje

Lietuvos operatoriai turės atlyginti pagrįstas pagalbą suteikusių kitų ES šalių bendrovių patirtas sąnaudas.

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Jos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) nustatyta tvarka bus pripažįstamos pagrįstomis reguliuojamos veiklos sąnaudomis ir įvertinamos nustatant energijos perdavimo bei skirstymo paslaugų kainų viršutines ribas.

Kaip skelbė ELTA, pataisos inicijuotos siekiant sudaryti sąlygas ekstremalių situacijų metu greičiau pasitelkti kitų ES šalių darbuotojus, techniką, specializuotą įrangą ir kitus išteklius. Iki šiol toks bendradarbiavimas buvo traktuojamas kaip viešasis pirkimas, todėl būtinos procedūros galėjo trukdyti operatyviai gauti pagalbą.

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Pakeitimai aktualūs esant didelėms audroms, liūtims, pūgoms ar kitiems ekstremaliems reiškiniams, kai energetikos infrastruktūros pažeidimai viršija vieno operatoriaus turimus pajėgumus.

Rugpjūčio 22 d. Lietuvą užklupusi didelė audra smarkiai apgadino šalies elektros tinklą. Piko metu elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau kaip 268 tūkst. „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) klientų, o tinkle užfiksuota daugiau kaip 11 tūkst. pažeidimų.

Likviduoti audros padarinius ir atkurti elektros tiekimą ESO padėjo ir iš Latvijos bei Lenkijos atvykusios brigados.

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Lesto
Lesto
2026-09-22 14:26
Kada bus lauk išperdolintas igničio vadas ?
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Yes
Yes
2026-09-22 14:27
Atpirkimo ožiu tapo ESO vadas R. Radvila.
Igničio vadas toliau žers bapkes nieko neveikdamas
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QQ
QQ
2026-09-22 14:36
Pinigų plovimas
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