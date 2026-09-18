Kėdainių rajono kunigas daugiau tylėti nebegali: mišias vis dar aukoja žvakių šviesoje

Oficialiose energetikų ataskaitose skelbiama, kad Kėdainių rajono savivaldybėje visi elektros gedimai, siejami su audra, jau yra sutvarkyti. Vis dėlto nemažai gyventojų ir įstaigų net ir praėjus daugiau nei dviem savaitėms po audros elektros vis dar neturėjo. Tačiau sąskaitų už elektrą gavimui laiku tai, pasirodo, nesutrukdė.
Daugiau nei dvi savaites be elektros vainikavo sąskaita
Ne tik pavieniai gyventojai jautėsi bejėgiškai ir piktai dėl to, kad dvi savaites neturėjo elektros. Štai Lančiūnavos bažnyčioje dvasininkui ir tikintiesiems taip pat teko melstis it senovėje.
„Prabėgus daugiau kaip dviem savaitėms po Lietuvą nusiaubusios audros, sekmadienį elektros vis dar neturi apie 1,4 tūkst. „Elektros skirstymo operatoriaus“ (ESO) vartotojų.
Lančiūnavos bažnyčioje, Kėdainių rajone, iki šiol nėra elektros (vienos fazės), todėl šv. Mišias tenka aukoti prietemoje, prie žvakių šviesos.
Bet nepaisant to, sąskaita už elektros nebuvimą atkeliavo pirmąją rugsėjo dieną“, – apie susidariusią padėtį atvirai kalba Lančiūnavos klebonas kunigas Robertas Skrinskas.
ESO sako viską jau sutvarkiusi
Po audros daugiausia nemalonaus dėmesio sulaukusi ESO tikina, kad bent jau Kėdainių rajone su audra sietini elektros gedimai jau likviduoti. Tiesa, kasdien fiksuojama elektros trikdžių, tačiau jie nesiejami su audros padariniais.
Paklausta, kiek tiksliai vartotojų Kėdainių rajono savivaldybėje vis dar neturi elektros dėl audros padarinių, ESO atstovė ryšiams su visuomene Rasa Juodkienė patikino, kad viskas buvo sutvarkyta dar rugsėjo 4 dieną.
„Kėdainių rajono savivaldybėje visiems klientams, kurių elektros tiekimo sutrikimai buvo susiję su rugpjūčio 22 d. audros padariniais, elektros tiekimas buvo atkurtas iki rugsėjo 4 d. Šiuo metu dėl šios audros padarinių Kėdainių rajone elektros tiekimo sutrikimų nebeturime“, – sako įmonės atstovė.
Pasiteiravus, kodėl nemažai Kėdainių rajono gyventojų gedimus fiksavo ir vėlesnėmis dienomis labai skirtingose vietovėse, R. Juodkienė pabrėžė, kad tai nėra senosios bėdos. Pasak jos, pastarosiomis dienomis rajone fiksuoti elektros tiekimo sutrikimai nėra susiję su rugpjūčio 22 d. audros padariniais. Tai esą yra nauji sutrikimai elektros tinkle, kuriuos ESO operatyviai šalina.
ESO atstovė taip pat atmetė prielaidą, kad pasikartojantys gedimai tose pačiose vietose rodo kritinę infrastruktūros būklę.
Didžiausia stichija per pusšimtį metų
ESO atstovė pažymi, kad praūžusi audra tapo precedento neturinčiu išbandymu šalies elektros tinklui.
„Lietuvą rugpjūčio 22 d. nusiaubė didžiausia per kelis dešimtmečius audra. Ji buvo stipriausia nuo 1970-ųjų, kai pradėti išsamūs vėjo parametrų matavimai šalies meteorologijos stotyse.
Dėl audros tinkle buvo užfiksuota daugiau kaip 11 tūkst. tinklo pažeidimų, piko metu dėl audros elektros tiekimas buvo sutrikęs 268 tūkst. vartotojų.
Šiuo metu yra likę sudėtingiausi atvejai – nutolusiose, miškingose, pelkėtose vietovėse esančios nutrauktos linijos, prie kurių prijungta po kelis vartotojus, todėl tiekimo atkūrimas paskutinėje audros padarinių likvidavimo fazėje užtrunka“, – aiškino R. Juodkienė.
Ji patikino, kad ESO pajėgos toliau dirba visu tempu, tačiau situacija yra ypatinga, rimta ir sudėtinga, o darbo rankų bei pajėgumų tiesiog kartais nepakanka, kad rezultatas būtų pasiektas norimu greičiu.
„ESO deda visas pastangas, kad elektros tiekimas visiems klientams būtų atkurtas kuo greičiau. Tačiau kai kur susiduriame su ypač sudėtingais pažeidimais – suniokotomis ištisomis linijomis, sunkiai pasiekiamomis vietomis ir keliais vienu metu pažeistais tinklo elementais. Tokiais atvejais darbams reikia daugiau laiko, ir ESO komandos darbus tęs tol, kol tiekimas bus atkurtas visiems klientams“, – žada R. Juodkienė.
Kaip ir kam ESO atlygins žalą?
Gyventojams, kurie be elektros buvo priversti gyventi ilgiau nei nustatyta, numatyti keli kompensavimo mechanizmai. Pasak R. Juodkienės, tiems, kuriems tiekimas atnaujintas vėliau nei per 72 valandas, kreiptis niekur nereikės – kompensacija bus apskaičiuota automatiškai.
„Šios kompensacijos dydis priklauso nuo kliento elektros energijos suvartojimo ir atjungimo trukmės objekte. Konkrečią kompensacijos sumą sudaro 30 proc. fiksuota dalis nuo sumokėtų mokesčių už persiuntimo paslaugą ir kintamoji 0,7 proc. dedamoji už kiekvieną papildomą vėlavimo valandą.
Bendrovė skaičiuoja, kad vidutiniam privačiam vartotojui Lietuvoje, kurio suvartojimas yra apie 150 kWh per mėnesį ir kuriam elektros tiekimas nebuvo atnaujintas per 72 val., priklauso beveik 45 Eur dydžio fiksuota kompensacijos dedamoji bei 1,05 Eur dedamoji už kiekvieną vėlavimo valandą dėl nepatiekto elektros energijos kiekio“, – sako ESO atstovė.
Šios sumos bus apskaičiuotos visiškai baigus atstatymo darbus.
Papildomai gyventojams supaprastinta tvarka atlyginami tiesioginiai nuostoliai už sugadintą maistą ar generatorių nuomos ir įsigijimo išlaidas, o standartine tvarka dėl žalos atlyginimo gali kreiptis tiek privatūs, tiek verslo klientai. Svarbu tai, jog visos išmokos bus dengiamos iš bendrovės pelno ir nedidins vartotojų tarifų.
Kėdainių rajone gyventojų patirti nuostoliai – itin reikšmingi
ESO informuoja, kad, rugsėjo 10 dienos duomenimis, iš Kėdainių rajono gyventojų yra gauti 377 prašymai atlyginti tiesioginius nuostolius dėl audros nutraukto elektros tiekimo. Šiuo metu pateikta prašymų atlyginti 100,6 tūkst. Eur žalą, iš jų 720 Eur jau išmokėta pagal 21 išnagrinėtą prašymą, vidutinė išmokų suma siekia 117,54 Eur.
„Iš visų gautų prašymų daugiausia prašoma kompensuoti generatorių nuomą ar įsigijimą – iš viso 215 prašymų (51,2 proc.), nuostolius už sugedusius maisto produktus prašo atlyginti 192 klientai (45,7 proc.), apgyvendinimo išlaidoms kompensuoti gauta 12 prašymų (2,9 proc.)“, – „Rinkos aikštę“ informavo ESO atstovė.
Teksto autorė: Eglė Kuktienė
Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę
Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt