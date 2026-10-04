Perspėja dėl pavojingo vėjo: ragina pasirūpinti turtu

Klaipėdos apskrityje nuo pirmadienio ryto ir Telšių apskrityje nuo vidurdienio įsigaliojantis perspėjimas dėl vėjo – geltonas. Šis perspėjimas informuoja, kad gali būti pažeisti neapsaugoti objektai, todėl gyventojams vertėtų geriau pasirūpinti turtu.
„Išneškite iš balkonų ir kiemų daiktus, kuriuos gali pakelti vėjas, arba juos gerai pritvirtinkite. Jei privalote eiti į lauką, tinkamai apsirenkite. Nestatykite automobilių prie medžių“, – perspėja tarnyba.
Perspėjimai galioja iki pirmadienio vakaro
Klaipėdos apskrityje įspėjimas galioja nuo 07.30 val. iki 21 val. Pietvakarių, vakarų vėjo gūsiai vietomis 15-19 m/s.
Telšių apskrityje – nuo 12.30 val. iki 21 val. Pietvakarių, vakarų vėjo gūsiai vietomis 15-17 m/s.
Kitose šalies dalyse pavojingų reiškinių nenumatoma.
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