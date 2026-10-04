Stichija smogė Kretai – per parą užfiksuota tūkstančiai žaibų

Meteorologijos tarnybos teigimu, smarkios liūtys turėtų tęstis dar kelias valandas, o vėliau orai turėtų gerėti.
Kretoje sunaikinta didelė dalis žemės ūkio produkcijos, o dėl milžiniško vandens kiekio užtvindyta daugybė kelių. Apgadinta daug namų, daugelyje vietovių sutriko elektros tiekimas.
Institucijų duomenimis, meteorologai Retimno apylinkėse užfiksavo iki 500 mm kritulių.
Rodo saloje penktadienį žaibas trenkė į turistę iš Vokietijos, moteris žuvo. Jos vyras buvo nesunkiai sužeistas.
Pasak meteorologijos tarnybos, Rodo saloje taip pat laukiama orų pagerėjimo.
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