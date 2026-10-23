Vašingtone evakuota Ukrainos ambasada: rastas įtartinas daiktas

Apie tai žurnalistams pranešė Ukrainos užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Heorhijus Tychyj.
Pasak jo, JAV policija rastą daiktą įvertino kaip įtartiną.
Laikinai evakuotos patalpos
„Siekiant užtikrinti ambasados darbuotojų ir lankytojų saugumą, buvo nuspręsta laikinai evakuoti patalpas ir aptverti teritoriją. Buvo iškviesti JAV teisėsaugos pareigūnai ir išminavimo specialistai, kurie šiuo metu atlieka būtinus patikrinimus“, – sakė H. Tychyj.
Užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai atsiprašė diplomatinės atstovybės lankytojų už nepatogumus.
Vėliau H. Tychyj pranešė, kad JAV teisėsaugos pareigūnai, patikrinę prie ambasados rastą daiktą, nustatė, jog jis jokio pavojaus nekelia.
„Teritorija aplink diplomatinę atstovybę vėl atverta. Netrukus lankytojai vėl bus aptarnaujami“, – sakė jis.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, JAV teisėsaugos institucijos tiria atvejus, kai Kongreso narių biurams ir rinkimų organizavimo įstaigoms visoje šalyje buvo išsiųsti laiškai su įtartina medžiaga.
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