Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Vašingtone evakuota Ukrainos ambasada: rastas įtartinas daiktas

2026-10-23 20:05 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-23 20:05
Pridėkite kaip šaltinį Google

Spalio 23 d. Vašingtone prie įėjimo į konsulinį skyrių radus įtartiną daiktą buvo laikinai evakuota Ukrainos ambasada.

JAV vėliava (nuotr. Josvydo Elinsko)
GALERIJA (5)

Spalio 23 d. Vašingtone prie įėjimo į konsulinį skyrių radus įtartiną daiktą buvo laikinai evakuota Ukrainos ambasada.

REKLAMA
0

Apie tai žurnalistams pranešė Ukrainos užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Heorhijus Tychyj.

Pasak jo, JAV policija rastą daiktą įvertino kaip įtartiną.

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Evakuacija Maskvoje

Laikinai evakuotos patalpos

„Siekiant užtikrinti ambasados darbuotojų ir lankytojų saugumą, buvo nuspręsta laikinai evakuoti patalpas ir aptverti teritoriją. Buvo iškviesti JAV teisėsaugos pareigūnai ir išminavimo specialistai, kurie šiuo metu atlieka būtinus patikrinimus“, – sakė H. Tychyj.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai atsiprašė diplomatinės atstovybės lankytojų už nepatogumus.

REKLAMA
REKLAMA

Vėliau H. Tychyj pranešė, kad JAV teisėsaugos pareigūnai, patikrinę prie ambasados rastą daiktą, nustatė, jog jis jokio pavojaus nekelia.

REKLAMA

„Teritorija aplink diplomatinę atstovybę vėl atverta. Netrukus lankytojai vėl bus aptarnaujami“, – sakė jis.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, JAV teisėsaugos institucijos tiria atvejus, kai Kongreso narių biurams ir rinkimų organizavimo įstaigoms visoje šalyje buvo išsiųsti laiškai su įtartina medžiaga.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų